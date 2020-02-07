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Son dakika haberi: 'ya kamuflaj darbesi! Termal şemsiyeleri artık yok

Son dakika haberi... 'nın Mehmetçik'ten kaçma yöntemlerinden biri olan termal şemsiyeleri artık yok. 'ın Lice ilçesinde düzenlenen son dakika operasyonunda, PKK'lı teröristlerin insansız hava araçlarından (İHA) gizlenmek için kullandıkları 364 termal şemsiye ele geçirildi. Ayrıca operasyonlar kapsamında uyuşturucu maddeler de ele geçirildi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 7.2.2020 11:54 Güncelleme Tarihi: 7.2.2020 12:08 ABONE OL
Son dakika haberi: PKK'ya kamuflaj darbesi! Termal şemsiyeleri artık yok

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Lice ilçesine bağlı Hedik ve Kutlu mahalleleri kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik 'Şehit Jandarma Komando Onbaşı Şükrü Vural ve Şehit Jandarma Er Ömer Ay' operasyonları tamamlandı.

SON DAKİKA HABERİ: KAMUFLE OLMAK İÇİN KULLANDIKLARI ŞEMSİYELER YAKALANDI

Ajanslara düşen son dakika haberi operasyonda PKK'lı teröristlerce, toprak altında kalas kullanılarak yapılmış, girişi tahta kapakla örtülü kış sığınağı tespit edildiğini aktardı. Sığınak kullanılamaz hale getirilirken bölgede yapılan aramada, iki kaya bloğu arasında oluşan oyuk içerisine gizlenmiş 6 bidon içerisinde teröristlerce insanız hava araçları, silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile insanlı keşif uçaklarından (İKU) gizlenmek amacıyla kullanılan 364 termal şemsiye ve 35 askı kayışı ile çeşitli yaşam malzemesi ele geçirildi.

151 KİLOGRAM ESRAR DA BULUNDU

Narko-terörizmle mücadele kapsamında ise farklı bölgede arazide toprağa gömülü bidonlar içerisinde 151 kilo esrar ele geçirildi.

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Son dakika haberi: PKK'ya kamuflaj darbesi! Termal şemsiyeleri artık yok
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