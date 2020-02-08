Başkan Erdoğan Burhan Felek Atletizm Stadı'nın açılışında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sizleri hasretle ve muhabbetle selamlıyorum. Burası İstanbul'un en köklü spor tesislerinden biridir. Bu tesisten nice sporcu yetişmiştir.



Bizde futbol oynadığımız dönemde burada maçlara çıkıyorduk.



Tesisimiz 60 metre uzunluğunda 5 kulvarlı ısınma pistine sahiptir. Tesis bünyesinde halter ve kondüsyon salonu vardır.



Her alanda olduğu gibi sporda da son 17 yılda dünyada eşi benzeri olmayan bir tesisleşme devrimi gerçekleştirdik.

Burhan Felek Atletizm Pisti 7 gün 24 saat hizmet verecek. Bugüne kadar toplam spor yatırımlarımız 9.5 katrilyon liradır eski rakamla.



Böylece okula ve işe gidenler de kullanabilecek. Bu tesisleri çürüyüp gitsin diye yapmıyoruz. Milletimiz bu tesisleri kullansın istiyoruz.

Ayrıntılar Geliyor...

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