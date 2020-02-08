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Burhan Felek Atletizm Stadı kapılarını açıyor! Başkan Erdoğan açılışını yapacak

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yenilenen tesisin açılışı, Başkan ’ın katılımıyla bugün yapılacak. Tesiste doğal çim saha ve 8 kulvarlı atletizm pisti bulunacak. 1800 metrekare kapalı atletizm salonunu içinde barındıran tesiste, 2 bin 425 seyirci kapasiteli kapalı tribün de olacak.

Giriş Tarihi: 8.2.2020 11:08 Güncelleme Tarihi: 8.2.2020 11:21 ABONE OL
Burhan Felek Atletizm Stadı kapılarını açıyor! Başkan Erdoğan açılışını yapacak

Yenileme çalışmaları tamamlanan ve yeniden Türk sporuna kazandırılan Burhan Felek Atletizm Stadı'nın açılışı, Başkan 'ın katılımıyla bugün 15.15'te gerçekleştirilecek.

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Burhan Felek Atletizm Stadı kapılarını açıyor! Başkan Erdoğan açılışını yapacak
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