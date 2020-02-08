Burhan Felek Atletizm Stadı kapılarını açıyor! Başkan Erdoğan açılışını yapacak
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yenilenen tesisin açılışı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla bugün yapılacak. Tesiste doğal çim saha ve 8 kulvarlı atletizm pisti bulunacak. 1800 metrekare kapalı atletizm salonunu içinde barındıran tesiste, 2 bin 425 seyirci kapasiteli kapalı tribün de olacak.
Giriş Tarihi: 8.2.2020 11:08Güncelleme Tarihi: 8.2.2020 11:21ABONE OL
Yenileme çalışmaları tamamlanan ve yeniden Türk sporuna kazandırılan Burhan Felek Atletizm Stadı'nın açılışı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün 15.15'te gerçekleştirilecek.