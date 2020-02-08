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medyasının son provokasyonu! Mahsun da yalana ortak oldu...

medyası, ’da valilik önünde isimli bir şahısın ekonomik nedenlerle kendini yaktığını iddia etti. Sosyal medyadan hızla yayılan bu yalana sanatçı de ortak oldu. Yapılan araştırmada Adem Yarıcı’nın “antisosyal kişilik bozukluğu raporu olduğu”, daha önce de intihara teşebbüs ettiği, devletten yardım aldığı, çocuklarının devlet tarafından okutulduğu, intiharın ekonomik nedenlerle olmadığı öğrenildi. Mahsun Kırmızıgül’ün gerçekliğini sorgulamadan yaptığı provokatif paylaşım, sosyal medyada tepki topladı.

Giriş Tarihi: 8.2.2020 18:47 Güncelleme Tarihi: 8.2.2020 18:57 ABONE OL
CHP medyasının son provokasyonu! Mahsun da yalana ortak oldu...

Psikolojik rahatsızlıkları bulunan ve uzun süredir de devletten sosyal yardım alan bir kişi Hatay'da kendini yaktı. Bu haberin duyulmasından sonra, algı operasyonu için fırsat kollayan çevreler hemen harekete geçti.

Algı operasyonuna girişmişlerdi! Bakın gerçek ne çıktı...

BELLİ ÇEVRELER HAREKETE GEÇTİ!

Sözkonusu şahsın ekonomik nedenlerle kendini yaktığını iddia eden paylaşımlar yaparak sosyal medyada harekete geçtiği görüldü.

OPERASYONCULAR KIRMIZIGÜL'ÜN PAYLAŞIMINI DA KULLANMAYA DEVAM ETTİ

Yalan haberlerle toplum provoke edilmeye çalışıldı. Bu yalana alet olan isimlerden birisi de, sanatçı Mahsun Kırmızıgül oldu. Kırmızıgül, provokasyon haberlerini kendi sosyal medya hesabından paylaşarak operasyonculara destek verdi.

Yapılan araştırmada Adem Yarıcı'nın "antisosyal kişilik bozukluğu raporu olduğu", daha önce de intihara teşebbüs ettiği, devletten yardım aldığı, çocuklarının devlet tarafından okutulduğu, intiharın ekonomik nedenlerle olmadığı öğrenildi.

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CHP medyasının son provokasyonu! Mahsun da yalana ortak oldu...
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