CHP'li Mahmut Tanal'ın kadın düşmanlığı... TBMM'ye şikayet etti

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, kadın düşmanlığına başladı. Tanal, geçen aralık ortasında TBMM Başkanlığı'na bir yazı yazarak kadınların sosyal tesislerde "gün toplantıları" yaptığını belirtti. Tanal'ın, bir araya gelen kadınlardan şikayetçi oldu ve sosyal tesislerin kadınlara yasaklanmasını istedi.

Yeni Şafak'ın haberine göre Tesislerde bir yasak olmadığı için mağduriyetlerin olduğunu ifade eden Mahmut Tanal, sosyal tesislerin kadınlara yasaklanması için Meclis Başkanlığı'ndan gereğini yapmasını istedi.

BİRİNCİ DERECE YAKINLAR YARARLANIR

Tanal'a cevabı ise sosyal tesislerden sorumlu TBMM İdare Amiri Hasan Turan verdi. Geçtiğimiz günlerde verilen cevapta, TBMM'nin tesislerinden kimlerin yararlanacağının, TBMM Sosyal Tesisler İşletme Yönergesinde belirtildiğinin hatırlatıldı. Yönergeye göre Beştepe'de bulunan tesisten, mevcut ve eski milletvekilleri, Sayıştay Başkanı ve üyeleri ile TBMM personeli ile emeklileri ile bunların birinci derecede yakınlarının yararlanma hakkı bulunuyor.

HUKUKEN MÜMKÜN DEĞİL

Cevapta hem personel, hem de tesislerden yararlanma hakkına sahip olanların tesislere hangi amaçla geldikleri konusunda denetim yapılması ve gelenlerin cinsiyetine göre bir yasaklama getirilmesinin söz konusu olamayacağına dikkat çekildi. Cevapta "Anayasa'da ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde öngörülen ayrımcılık yasağı kapsamında hukuken de mümkün değildir" diyerek Tanal'ın talebinin reddedildiği öğrenildi.