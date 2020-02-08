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Genel Başkanı Aksakal'dan Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı

Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, İngiliz The Guardian gazetesine verdiği röportajda, Cumhurbaşkanı 'yı istifaya davet etti. Aksakal, "1974 yılında yapılan ile özgürlüğü ve kimliği güvenceye kavuşan gerçek Kıbrıs Türklerinin lideri böyle biri olamaz. Derhal istifa etmesi en hayırlısı olur" ifadesini kullandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 8.2.2020 16:20 ABONE OL
DSP Genel Başkanı Aksakal'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, İngiliz The Guardian gazetesine verdiği röportajda, "Güney Kıbrıs ile anlaşma sağlanamadığı takdirde Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye tarafından yutulacağı" değerlendirmesinde bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı istifaya davet etti.

"BU SÖZLERİ SARF EDEBİLEN BİRİ..."

Aksakal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sözleri sarf edebilen birinin öncelikle Türk olması ihtimali tartışmaya açıktır. 1974 yılında yapılan Barış Harekatı ile özgürlüğü ve kimliği güvenceye kavuşan gerçek Kıbrıs Türklerinin lideri böyle biri olamaz. Derhal istifa etmesi en hayırlısı olur." ifadelerini kullandı.

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DSP Genel Başkanı Aksakal'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı
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