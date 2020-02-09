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Twitter'daki takipçisine işte böyle cevap verdi

Hazine ve Maliye Bakanı , bir Twitter kullanıcısının 'Bakanım yanınıza gelip selfie yapmak ve eşinizle tanışmak istedim ama utandım' sözlerine Twitter hesabından yanıt verdi

Giriş Tarihi: 9.2.2020 22:24 Güncelleme Tarihi: 9.2.2020 22:27 ABONE OL
Berat Albayrak Twitter'daki takipçisine işte böyle cevap verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'Hilal Koskli' adlı Twitter kullanıcısının 'Bugün Çengelköy'de gezerken bir Bakan ve bir de Cumhurbaşkanı kızı gördüm sanki. Valla bakanım yanınıza gelip selfie yapmak ve eşinizle tanışmak istedim ama utandım' sözlerine cevap verdi.

BAKAN ALBAYRAK BÖYLE YANIT VERDİ

Bakan Albayrak bu paylaşıma, 'Hilal kardeşim keşke tanışabilseymişiz. Biz de üzüldük. Bunu telafi edelim. Esra ile size Çengel'de bir kahve sözümüz olsun. Selamlar' ifadelerini kullandı.

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Berat Albayrak Twitter'daki takipçisine işte böyle cevap verdi
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