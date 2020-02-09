Soçi sınırlarına uyulmazsa yeni strateji devreye girecek

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Sergey Vasilievich Vershin başkanlığındaki Rus heyet dün Ankara'ya gelerek Dışişleri Bakanlığı'nda Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyetle üç saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde İdlib ateşkesi kapsamında rejimin garantörü Rusya'ya ateşkesin korunması konusundaki sorumlulukları, rejimin dizginlenmesi gerektiği konusunda hatırlatmalar yapıldı. Soçi mutabakatı harita üzerinde istişare edildi. Başkan Erdoğan'ın dile getirdiği rejim unsurlarının şubat ayı sonuna kadar Türkiye'nin gözlem noktaları gerisine geçmesi gerektiği Rus heyete bir kez daha vurgulandı. Eğer rejim şubat sonuna kadar o sınırların gerisine çekilmez ise Türkiye yeni stratejisini devreye sokacak, rejimin belirtilen sınırın gerisine kendi kabiliyetleri ile çekilmesini sağlayacak. Heyetler uzlaşırsa Erdoğan ve Putin'in yüz yüze görüşmesi gündeme gelecek.Rus heyete, Türkiye'nin İdlib'de bulunan ve sahip olduğu silah araç ve gereçlerle kendisini koruyabilcek yetenekte olduğunun altı çizildi. Yeni bir saldırı olması halinde Türkiye'nin meşru müdafaa kapsamında en sert karşılığı vereceği anlatıldı. Türk heyetin, gözlem noktalarının faaliyetini sürdüreceğinin birçok kez dile getirdiği ifade edildi. Toplantıda, görüşmelere önümüzdeki hafta devam edilmesi kararlaştırıldı. Edinilen bilgiye göre, Türkiye, Rus heyetin ardından, ABD heyeti ile biraraya gelecek. Ankara'ya 10 Ocak'ta gelen Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığındaki ABD heyetinin önümüzdeki hafta Türkiye'ye ikinci ziyaretini gerçekleştirmesi bekleniyor.

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