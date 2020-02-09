TSK İdlib’de göreve hazır

Suriye İdlib'de tırmanan gerginliğin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bölgeye çıkarma yaptı. Toplam 900 araçtan oluşan iki konvoy önceki gece saatlerinde İdlib'e girdi. Hatay, Kars, Tunceli, Siirt'ten gelen mavi bereli komandoları taşıyan kirpiler, obüsler, tanklar, zırhlı personel taşıyıcıları, iş makineleri ve mühimmat TIR'larından oluşan konvoylar Kefer Lusin'den giriş yaptıktan sonra İdlib'in doğusuna ve güneyine yöneldi. Suriye Ordusu'nu durdurmakta kararlı TSK, gece boyunca devam eden sevkıyatlarla binlerce asker ve zırhlı aracı İdlib'in farklı noktalarına yerleştirdi. Kilometrelerce uzunluğundaki konvoylarda çok sayıda fırtına obüsünün olması ise dikkat çekti. İdlib'e gönderilen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarında görev alan birçok seçkin birliğin üyesi askerlerimiz göreve hazır olduklarını söyledi. Esad rejiminin alçakça saldırısında 7 askerimiz ile 1 sivil personelin şehit olduğu Serakip şu an Suriye Ordusu'nun zulmü altında. TSK güçleri, Taftanaz'daki Afis Hava Üssü bölgesi, Sermin ve Mastume olmak üzere 3 noktaya konuşlandı.

TSK'DE YENİ BİR DÖNEM BAŞLADI

AY SONUNA KADAR SÜRE VERİLDİ

TSK, Soçi ve Astana süreçleri çerçevesinde İdlib, Hama, Halep, Lazkiye hattında 12 gözlem noktası kurmuştu. Yaşanan gelişmelerin ardından Sermin ve Taftenaz ile birlikte birçok noktada askeri varlığını artıran Türkiye, Türkiye'nin Cisr el Şugur'dan başlayıp Raşidyin'e uzanan hat boyunca 9 yeni noktaya daha yerleşti. TSK, binlerce askerin beklediği noktalarda Suriye Ordusu'nun Astana toplantısında belirtilen sınırlara çekilmemesi durumunda Rejim'e karşı göreve hazırlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Meclis grubunda yaptığı toplantıda "Şubat ayı sonuna kadar geri çekilmelerin tamamlanmasını umuyoruz. Rejim bu sürede geri çekilmezse Türkiye bu işi bizzat yapmak mecburiyetinde kalacaktır" ifadelerini kullanmıştı. Türkiye'nin farklı noktalarından gelip Hatay'daki sınır birliklerinde bekleyen binlerce mavi bereli komando ise İdlib'e girmek için emir bekliyor.

SON DAKİKA: TÜRKİYE'DEN İDLİB'DEKİ KONTROL NOKTALARINA TAKVİYE



SABAH YENİ ÜSSÜ GÖRÜNTÜLEDİ

TSK'nın yerleştiği İdlib'de stratejik bir konumda olan ve daha önce muhalifler tarafından ele geçirilen Taftanaz askeri üssünü SABAH görüntüledi. Günlerdir devam eden sevkıyatlarla havalimanına yerleşen TSK, havalimanının dört bir tarafına obüs, tank ve zırhlı araçları konuşlandırdı. Havalimanı içine obüs ve zırhlı araçlar için yeni mevziler kazıldı. Esad Rejimi'ne kuş uçuşu 4 kilometre mesafede bulunan yeni TSK üssünde konuşlanan tankların namlularının Suriye Ordusu'na çevrildi. Havalimanı içinde bulunan çok sayıda Mehmetçiğin de eller tetikte hazır vaziyette beklediği gözlendi. Öte yandan havalimanının bulunduğu Taftanaz bölgesinde muhalifler tarafından imha edilen ve ele geçirilen Suriye Rejimi'ne ait çok sayıda tank ve zırhlı aracın toplanması dikkat çekti.