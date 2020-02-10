Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Cumhurbaşkanlığı'ndan Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi heyetiyle kritik görüşme! Görüşmede askeri saldırı en sert şekilde kınandı

Cumhurbaşkanlığı'ndan 'nın Suriye Özel Temsilcisi heyetiyle kritik görüşme! Görüşmede en sert şekilde kınandı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın başkanlığındaki heyet ile ’nın Suriye Özel Temsilcisi başkanlığında siyasi, askeri ve istihbari temsilcilerden oluşan Rus heyeti ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen görüşmede, ’deki son durum ele alındı. Görüşmede ayrıca, İdlib'deki uluslararası anlaşmalara bağlı olarak bulundurulan gözlem noktamıza rejim tarafından yapılan en sert şekilde kınandı ve saldırıya karşı meşru müdafaa hakkı çerçevesinde cevap verileceği dile getirildi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 10.2.2020 20:18 Güncelleme Tarihi: 10.2.2020 20:23 ABONE OL
Cumhurbaşkanlığı'ndan Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi heyetiyle kritik görüşme! Görüşmede askeri saldırı en sert şekilde kınandı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın başkanlığındaki heyet ile Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi başkanlığında siyasi, askeri ve istihbari temsilcilerden oluşan Rus heyeti ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen görüşmede, İdlib'deki son durum ele alındı. Görüşmede ayrıca, İdlib'deki uluslararası anlaşmalara bağlı olarak bulundurulan gözlem noktamıza rejim tarafından yapılan askeri saldırı en sert şekilde kınandı ve saldırıya karşı meşru müdafaa hakkı çerçevesinde cevap verileceği dile getirildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhurbaşkanlığı'ndan Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi heyetiyle kritik görüşme! Görüşmede askeri saldırı en sert şekilde kınandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN