Cumhurbaşkanlığı'ndan Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi heyetiyle kritik görüşme! Görüşmede askeri saldırı en sert şekilde kınandı

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın başkanlığındaki heyet ile Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi başkanlığında siyasi, askeri ve istihbari temsilcilerden oluşan Rus heyeti ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen görüşmede, İdlib'deki son durum ele alındı. Görüşmede ayrıca, İdlib'deki uluslararası anlaşmalara bağlı olarak bulundurulan gözlem noktamıza rejim tarafından yapılan askeri saldırı en sert şekilde kınandı ve saldırıya karşı meşru müdafaa hakkı çerçevesinde cevap verileceği dile getirildi.