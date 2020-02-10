FETÖ’nün Rusya imamı Kerim Has yine iş başında

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Rusya yapılanmasına yönelik yapılan soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, FETÖ'nün Rusya'daki imamının Kerim Has olduğu belirtilmişti.

Türkiye'nin İdlib Harekâtı hakkında yorumlarına yer verilen Has, "TSK'nin İdlib'de envai çeşit silahlı gruplara verilen askeri destekle Suriye ordusunun ilerleyişini zayıflatmak istediğini ancak, bu durumun daha fazla ölüme yol açmaktan ve mülteci krizini derinleştirmekten başka bir işe yaramayacak" diyerek kara propaganda yaptı.

İDLİB İLE İLGİLİ HADSİZ AÇIKLAMALAR YAPTI

Yurt içinde bir darbe olacağından söz eden FETÖ'nün Rusya imamı, iftiralarına şöyle devam etti: "Ankara'daki iktidarın içeride milliyetçi ve Avrasyacı olarak bilinen gruplarla fiili ittifakı son zamanlarda çatırdama emareleri gösteriyor. Rusya destekli Suriye ordusuyla savaşa girme, Türkiye ve bölgeye çok şeyler kaybettirecek olsa da Erdoğan yönetimine kısa vadede bazı avantajlar sağlayabileceği için bu seçeneği de Ankara'daki iktidarın 'kendi siyasi bekası' adına 'değerlendirmek' isteyebileceği kanaatindeyim." Has, kara propagandasını 'uzman' unvanıyla sıralarken FETÖ'nün propagandasını da yapmış oldu.

"DARBE GİRİŞİMİNİ ENGELLEMEK İÇİN YAPILDI" DEDİ

Has, gazetede yer alan haber içeriğindeki sözlerinde haberin içeriğinde, sosyal medyada konuşulan olası bir darbe girişimini engellemek adına da Türk ordusunun başta Suriye olmak üzere yurt dışındaki operasyonlarla meşgul edilme gibi bir hedefin de Erdoğan yönetimi tarafından gözetildiğini söyleyerek kamuoyunu yanıltıcı ve Türkiye'yi karalayıcı bilgiler aktardı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Rusya'nın FETÖ imamı Has, geçtiğimiz ay açtığı 'Kerim & Kremlin' isimli Youtube kanalı üzerinden de Rusya-Türkiye ve uluslararası alanda yorumlar yapmaya devam ediyor. Yaptığı yorumlarda kara propaganda yapan sözde Rusya Uzmanı Kerim Has hakkında soruşturma ise devam ediyor.