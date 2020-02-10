İdlib Suriye'de mi? İdlib haritada nerede, nüfusu kaç?

Son günlerde İdlib'de yaşananlar sebebiyle İdlib nüfusu ve haritadaki yeri merak ediliyor. İdlib nüfusu ile ilgili son olarak savaştan önce sapılan nüfus sayımında belirtilen rakam 1.5 milyon. Fakat savaşın ardından bölgedeki güncel nüfusun kaç olduğuna yönelik net bir veri yok. Kahraman askerlerimiz İdlib'deki şiddeti ve insani krizi sonlandırmak amacıyla bölgede görev yapıyor. Peki İdib nerede, Suriye haritasında İdlib'in yeri nerede?

İDLİB NEREDE? HARİTADAKİ YERİ

Kuzeybatısında Hatay ile komşu olan İdlib'in doğusunda Halep, kuzeydoğusunda Halep'in Afrin ilçesi, güneyinde Hama, kuzeybatısında Lazkiye bulunuyor.

Suriye iç savaşında en büyük şiddet dalgasının yaşandığı bölgelerden biri İdlib oldu. İdlib'in rejimin kontrolünden çıkmasından ve Rusya'nın Ekim 2015'te iç savaşa dahil olmasından sonra bölgeye şiddetli hava saldırıları başladı.

6 bin kilometrekare alan üzerine kurulu İdlib ilinde iç savaştan önceki son nüfus sayımına göre 2 milyon civarı kişi yaşıyordu. Mart 2011'de başlayan iç savaşta yoğun çatışmalara sahne olduğu için nüfusu 1,2 milyona kadar düştü.

İdlib veya İdlip, Suriye'nin kuzeybatısında bulunan ve aynı isimli yönetim bölgesinin merkezi olan şehir.