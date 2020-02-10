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Son dakika: Kritik toplantısı sona erdi: Misliyle karşılık verildi

Son dakika haberi! Başkan başkanlığında yapıldı. bölgesine takviye olarak gönderilen askerlerimize, rejim unsurlarınca bugün gerçekleştirilen saldırıya karşı atılacak adımların, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda ele alındığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 10.2.2020 23:25 Güncelleme Tarihi: 10.2.2020 23:44 ABONE OL
Son dakika: Kritik İdlib toplantısı sona erdi: Misliyle karşılık verildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Güvenlik Zirvesi yapıldı. İdlib bölgesine takviye olarak gönderilen askerlerimize, rejim unsurlarınca bugün gerçekleştirilen saldırıya karşı atılacak adımların, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda ele alındığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, MİT Başkanı Hakan Fidan, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun katıldı.

Toplantıda, şehitlerimizin kanının yerde kalmaması ve saldırıya misliyle karşılık verilmesi vurgulandı.

Ayrıca, çatışmaların önlenmesi, sınır güvenliğimizin sağlanması, yeni bir göç dalgasının ve insanlık dramının engellenmesi maksadıyla İdlib'de bulunan Türkiye'yi bu kararlığından hiçbir saldırının vazgeçiremeyeceğinin altı çizildi.

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Son dakika: Kritik İdlib toplantısı sona erdi: Misliyle karşılık verildi
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