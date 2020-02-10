Son dakika... FETÖ elebaşının sahte e-imzası ortaya çıktı! Yüzlerce işlem yapmış

SABAH'ın edindiği son dakika bilgisine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na geçtiğimiz aylarda ilginç bir şikayet ulaştı. Şikayette, Fetullah Gülen adına 2012'de avukat Nurullah Albayrak tarafından sahte e-imza çıkarıldığı iddia edildi.

BİR SERTİFİKA FİRMASINDAN...

Türkiye'de sertifika hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet gösteren Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. tarafından çıkarıldığı belirtilen e-imzanın 2016 tarihinde yenilendiği belirtildi.

ÖRGÜTSEL FAALİYET!

Teröristbaşı Fetullah Gülen için gerçekleştirilen e-imza skandalının söz konusu firmada çalışan örgüt üyeleri tarafından bir örgüt görevi olarak çıkarıldığı belirtildi.



