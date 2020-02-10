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Son dakika... elebaşının sahte e-imzası ortaya çıktı! Yüzlerce işlem yapmış

soruşturmasında son dakika gelişmesi... Fetullahçı Terör Örgütü hakkındaki incelemelerde yeni ve kritik bir veriye ulaşıldı. Edinilen son dakika bilgisine göre FETÖ elebaşı adına 2012 yılında bir sahte e-imza çıkarıldığı ve bununla 2016'ya kadar tam 820 işlem yapıldığı tespit edildi. Edinilen son dakika bilgisine göre E-imzanın hangi örgütsel işlemlerde kullanıldığının da ortaya çıkarılması an meselesi

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Giriş Tarihi: 10.2.2020 10:24 ABONE OL
Son dakika... FETÖ elebaşının sahte e-imzası ortaya çıktı! Yüzlerce işlem yapmış

SABAH'ın edindiği son dakika bilgisine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na geçtiğimiz aylarda ilginç bir şikayet ulaştı. Şikayette, adına 2012'de avukat Nurullah Albayrak tarafından sahte e-imza çıkarıldığı iddia edildi.

BİR SERTİFİKA FİRMASINDAN...

Türkiye'de sertifika hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet gösteren Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. tarafından çıkarıldığı belirtilen e-imzanın 2016 tarihinde yenilendiği belirtildi.

ÖRGÜTSEL FAALİYET!

Teröristbaşı Fetullah Gülen için gerçekleştirilen e-imza skandalının söz konusu firmada çalışan örgüt üyeleri tarafından bir örgüt görevi olarak çıkarıldığı belirtildi.


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Son dakika... FETÖ elebaşının sahte e-imzası ortaya çıktı! Yüzlerce işlem yapmış
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