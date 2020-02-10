Son dakika: Rejim İdlib’de askerimize saldırdı! 5 şehidimiz var! TSK bundan sonra ne yapacak? İşte İdlib’deki son gelişmeler

İdlib'de az önce Suriye'de yaşanmakta olan süreci ve pozisyonları yeniden değiştirecek bir son dakika gelişmesi yaşandı. Buna göre İdlib'te Taftanaz denilen bölgede askerlerimizin konuşlu olduğu gözlem noktamıza topçu ve hava saldırısı gerçekleştirildi.

SON DAKİKA: 5 ASKERİMİZ ŞEHİT, 5 ASKERİMİZ YARALI

Milli Savunma Bakanlığı konuyla ilgili resmi açıklamayı az önce yaptı ve aktardığı son dakika bilgisinde 5 askerimizin şehit olduğunu 5 askerimizin de yaralandığını duyurdu.

Açıklamada şöyle denildi:

"RESJİM TARAFINDAN YOĞUN TOPÇU SALDIRI YAPILDI"

"İdlib'de çatışmaları önlemek, hudut güvenliğimizi sağlamak, göçü ve insanlık dramını engellemek maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, Rejim tarafından 10 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 silah arkadaşımız yaralanmıştır.

"ANINDA KARŞILIK VERİLEREK ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE BIRAKILMADI"

Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş, hedefler tahrip edilmiş ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır. Gelişmeler yakından takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz."

GEÇTİĞİMİZ HAFTA 8 ŞEHİDİMİZ VARDI

Alçak saldırının benzeri Rejim ve destekçileri tarafından geçtiğimiz hafta da yapılmış ve 8 şehit vermiştik.

REJİME SÜRE VERİLMİŞTİ

Bu saldırı sonrasında bölgeden çekilmesi için Esed Rejimine 29 günlük süre verilmişti. Murat Akgün A Haber'de yaptığı son dakika değerlendirmesinde rejime verilen sürenin bu alçak saldırı sonrasında masadan kalkabileceği ve operasyon gerçekleştirilebileceğini belirtti. Akgün "Artık bıçak kemiğe dayanmış vaziyette ve görünen o ki bir an evvel bir şey yapma zamanı. Sahada ne kadar güçlü iseniz masada o kadar güçlüsünüz." dedi.

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"TÜRKİYE ŞUBAT SONUNU BEKLEMEYEBİLİR"

Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu da konunun Ankara'da değerlendirilerek gerekli adımların hızla atılacağını aktardı. Tokmakoğlu: "Rejim alenen Türkiye'ye saldırmış oldu. Bu bir çatışma halidir. Olan yere baktığımızda Serakib'te pozisyon alan Taftanaz denilen bölgede yeni bir gözlem noktası teşkili söz konusu idi. Her iki noktada da rejimin topçu saldırısı söz konusu idi. Bu konuların bu şekle gelmesinin nedeni Esad'ın kendisidir. İdlib'de büyük bir drama neden olan bir harekat başlattı ve dur durak bilmedi. Türkiye'nin Şubat sonunun beklemeyeceği sonucu çıkıyor" dedi.

SON DAKİKA: REJİM HALEP'TE SİVİLLERE DE SALDIRDI

Arıca Esed rejimi tarafından, Halep'teki yerleşim bölgelerine de hava saldırıları düzenlendi. Kefrnuran köyünde 9, Şeyh Ali köyünde 3, Urum As Sughra köyünde 2 ve Etarib'de 3 olmak üzere toplam 17 sivil hayatını kaybetti. Yetkililer, saldırılarda 30 sivilin de yaralandığını belirtti.

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