Umman uçağı acil iniş yaptı

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UmmanHava Yolları'na ait yolcu uçağı kabin basıncında sorun yaşanması üzerine dün sabaha karşı Diyarbakır Askeri Havaalanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldı. İsviçre'nin Zürih kentinden Umman'ın başkenti Maskat'a gitmekte olan Airbus A330-200 tipi uçak, saat 03.47'de Türkiye semalarındayken oksijen maskeleri açılınca acil iniş yaptı. 224 yolcu ile 11 mürettebat güvenli bir şekilde tahliye edilirken, uçak olası yangın riskine karşı bölgeye gelen uzman ekiplerce kontrol altına alındı. Korku ve panik içindeki yolcular servis araçlarıyla kentteki çeşitli otellere yerleştirilirken, şirket yetkilileri de yaşanan sorun nedeniyle yolcularından özür diledi. Yolcular, saat 20.00'de Diyarbakır Havaalanı'ndan kalkan bir uçakla Maskat'a gönderildi.