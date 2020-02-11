Son dakika: CHP 'FETÖ'ye teslim olduk' diyen Yılmaz Ateş'i ihraç etti!

CHP eski Milletvekili Yılmaz Ateş, dün itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyeliğinden ihraç edildiğini resmen öğrendiğini belirterek Kılıçdaroğlu yönetimine isyan etti.

"KONGRELERİ, DELEGELERİ BASKI ALTINA ALAN BİR ANLAYIŞ..."

Ateş yaptığı açıklamada "İlçe, il kongrelerini dahi baskı altına alan, delegeleri özgürce seçme ve seçilme hakkından mahrum bırakan bir anlayıştan düşünce özgürlüğüne saygı beklenemez." ifadesini kullandı.

Ateş, yazılı açıklamasında, dün bir internet sitesi üzerinden CHP üyeliğinden ihraç edildiğini öğrendiğini, karar kendisine tebliğ edildiğinde gerekli açıklamayı yapacağını bildirdi.

Yılmaz Ateş, şunları kaydetti:

"İlçe, il kongrelerini dahi baskı altına alan, delegeleri özgürce seçme ve seçilme hakkından mahrum bırakan bir anlayıştan düşünce özgürlüğüne saygı beklenemez. Bu karar, beni ve CHP tabanını bugüne kadar olduğu gibi demokratik CHP, demokratik Türkiye mücadelesinden alakoyamayacaktır."

"CHP FETÖ'YE TESLİM OLDU" DEMİŞTİ

CHP eski Milletvekili Yılmaz Ateş'ten flaş FETÖ itirafı "Muhalefet dik dursaydı 15 Temmuz olmazdı!"

CHP eski milletvekili Yılmaz Ateş, partisinin FETÖ'ye teslim olduğunu canlı yayında itiraf etmişti. Ateş, ''MHP'yi ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nü tebrik ediyorum. Maalesef benim partim teslim oldu ama MHP ve Fenerbahçe o terör örgütüne (FETÖ) teslim olmadı. Eğer dik durabilseydik 15 Temmuz darbe girişimi de olmayacaktı.'' açıklamasında bulunmuştu.

Ateş sözlerini şöyle sürdürmüştü; "Ben o dönemin MYK'sında görev yapmış, genel başkan yardımcılığı yapmış biriyim. O süreçleri yaşadım, bunları gördüm. Deniz beyin de yanlışlarını MYK da söylemiş, dışarı çıktığımda partimi savunmuşumdur. Maalesef, benim partim o dönemde dik dursaydı, sayın Baykal'ı vermeseydi, Türkiye'nin başına bu melanetler gelmezdi. Türkiye bu zorlukları yaşamazdı"