Haberler Gündem Haberleri "Odatv davası"na bakan hakim ve savcıların yargılanmasına devam edildi

"Odatv davası"na bakan hakim ve savcıların yargılanmasına devam edildi Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpaslarından "Odatv soruşturması ve davası"nda yer alan eski 33 hakim ve savcının, "görevi kötüye kullanmak" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından yargılandığı davada eski hakim Hikmet Şen savunma yaptı.

AA Gündem Giriş Tarihi: 11.2.2020 12:42 Güncelleme Tarihi: 11.2.2020 12:46 ABONE OL