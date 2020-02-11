Son dakika | Evlat nöbetinden sevindiren haber! Bir aile daha çocuğuna kavuştu

Diyarbakır'daki HDP binası önünde evlat nöbetini sürdüren ailelerden sevindiren haber geldi. Son dakika bilgilerine göre bir aile daha çocuğuna kavuştu.

Öte yandan, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP binası önündeki oturma eylemini sürdüren aile sayısı 162'nci günde, 6 yıl önce kaçırılan oğlu Ercan (19) için Şırnak'tan gelen Emin Yıldız ile birlikte 85 oldu.

HDP ÖNÜNDEKİ EYLEMDE 162'NCİ GÜN



Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.



5 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU



Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye ile Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran ve Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan'ın terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla oturma eylemi yapan ailelerden 5'i evlatlarına kavuştu. Hatice Ceylan, Halime Kadran ile Hüsniye-Hüseyin Kaya ve Necla-Metin Açan çiftleri, diğer ailelere destek olmak için eyleme devam ediyor. 85 aile, oturma eylemini 162'nci günde de sürdürdü.



'ÇOCUĞUM GELENE KADAR BURADA BEKLEYECEĞİM'



Şırnak'tan gelen Emin Yıldız, 6 yıl önce kaçırılan oğlu Ercan'a kavuşmak umuduyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde devam eden oturma eylemine katıldı. Oğlu Ercan Yıldız'ın HDP'liler aracılığıyla götürüldüğünü ve oğlunu götüren kişinin 1 ay sonra evine döndüğünü, askerliğini dahi yaptığını anlatan Emin Yıldız, "13 yaşındaydı. 6 yıl önce evden çıktı. Ben okula gittiğini sandım. Beraber gittiği çocuk da lise 2'ye gidiyordu. Komşulardan öğrendim, 4 kişiyle beraber oğlumu dağa götürmüşler. O zaman köy korucusuydum. 25 yıl görev yaptım. Sonuna kadar ben burada bekliyorum. Ben oğluma çağrı yapıyorum. Oğlumun eve gelmesini istiyorum. Annesi de aynı şekilde istiyor. HDP bizim çocuklarımızı yönlendirmiş. Çocuğumu HDP'den istiyorum. Benim çocuğumu götüren şu an kendi evindedir. Niye benim çocuğumu götürüyor da 1 ay sonra kendisi evine dönüyor ve şuan askerliğini de yapmış. Çocuğum gelene kadar burada bekleyeceğim. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Çocuğum gelmeden ben buradan gitmiyorum" dedi.