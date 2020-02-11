Son dakika: 'İsraf' edebiyatı bir kez daha çöktü! 'İsraf' dedi İstanbul'dan İzmir'e kamu aracıyla gittiği ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ın, İBB tarafından kendisine tahsis edilen ait araçla partisinin İzmir programına gittiği ortaya çıktı.

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'İSRAFA KARŞI GELDİK' DİYEREK KAMU ARACIYLA PARTİ PROGRAMLARI İÇİN ŞEHİR ŞEHİR GEZDİLER

İbrahim Özkan, İstanbul'dan İzmir'e birlikte gittikleri İYİ Parti İBB Grup Sekreteri Ali Kıdık'la kurum aracıyla İzmir'de 16 ilçe gezdiklerini açıkladı.

"BİZ DE ÇEŞMEDEYİZ"

İbrahim Özkan, 30 Ocak 2020 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından paylaşımda bulundu ve 2 Şubat 2020 tarihinde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de katılacağı İzmir'in Çeşme ilçesindeki parti programına katılacağını açıkladı ve "Biz de Çeşme'deyiz" ifadelerini kullandı.

İşte skandal son dakika gelişmesini ortaya çıkaran, kendi kendini ifşa eden o tweetler;





"ÇEŞME YOLUNDAYIZ"

İbrahim Özkan, 31 Ocak 2020 tarihinde yeni paylaşımda bulundu ve İYİ Parti İBB Grup Sekreteri Ali Kıdık'la İzmir Çeşme ilçesine doğru yola çıktıklarını açıkladı ve Ali Kıdık'la Çeşme yolunda olduğu ifade etti.



Özkan'ın, söz konusu paylaşımında Ali Kıdık'la birlikte çekildikleri fotoğrafa da yer verdi. Fotoğrafta; İbrahim Özkan'a kullandığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından partilerin grup başkanvekillerine tahsis edilen aracın olduğu dikkat çekiyor.





ÖZKAN'IN PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAF İSRAFI ORTAYA ÇIKARDI!

Söz konusu fotoğrafta; 34 NZ plakalı araç örülüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi; 34 NZ 85.. plakalı aracı ve makam şoförünü İbrahim Özkan'a tahsis etmişti.

İbrahim Özkan'ın, Ali Kıdık'la kuruma ait siyah Passat araçla İzmir Çeşme'ye parti etkinliğine gitmesinin yasalara göre suç olduğu ifade ediliyor.



İbrahim Özkan, 2 Şubat 2020 tarihinde yaptığı paylaşımda ise, "İzmir'de 16 ilçe gezdik. Halk değişim istiyor" ifadelerini kullandı.



KİŞİLERE ÜCRETSİZ HİZMET VE YARDIM YAPILAMAZ

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14'üncü maddesinde belediyenin görev ve sorumlulukları tek tek sayılmış, amatör spor kulüplerine yapılacak yardım dışında diğer derneklere, vakıflara, sivil toplum kuruluşlarına veya kişilere ücretsiz hizmet ve yardım yapılabileceğine dair bir hükme yer verilmemiş.



KANUNİ DAYANAĞI OLMADAN KAMU KAYNAĞI KULLANDIRILAMAZ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun "Bütçelerden yardım yapılması" başlıklı 29'uncu maddesinin birinci fıkrasında; "Gerçek veya tüzel kişilere kanuni dayanağı olmadan kamu kaynağı kullandırılamaz, yardımda bulunulamaz veya menfaat sağlanamaz. Ancak, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde öngörülmüş olmak kaydıyla; kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardım yapılabilir" hükmü yer alıyor.



ÖZKAN: EN BÜYÜK BEKA SORUNU KAMU KAYNAKLARININ İSRAFINI ÖNLEMEK

İbrahim Özkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Eylül ayı toplantısında konuşma yapmış ve "En büyük 'beka sorunu' kamu kaynaklarının israfını önlemektir" ifadelerini kullanmıştı.