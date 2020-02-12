Dolandırıcısını adliyede yakaladı, elleriyle polise getirdi

İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Abdulbaset Abdulsamad Mohammed Al-Samadi isimli kişi adliye sarayının içerisinde kendisini dolandırdığı iddia edilen Hassan Chahin isimli kişiyle karşılaşınca harekete geçti. Aslen Yemenli olan Al-Samadi, kendisini dolandıran kişiyi anında yakaladı.

ADLİYEDE DOLANDIRICIYI YAKALADI, POLİS MERKEZİNE GÖTÜRDÜ



Al Samadi, dolandırıcı olduğunu iddia ettiği şahsı yakaladıktan sonra adliyenin içerisindeki polis merkezine götürdü. Konuyla alakalı olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şikâyetçi Abdulbaset Abdulsamad Mohammed Al-Samadi ve şüpheli Hassan Chahin'in yeminli tercüman eşliğinde ifadelerini aldı. Dolandırıcılık iddiası ile ilgili olarak tanık Mehmet Ö'nün de ifadesine başvuruldu.

MISIR UYRUKLU KİŞİYİ DE DOLANDIRMIŞ



Nöbetçi Savcı, Hassan Chahin hakkında gözaltı kararı verdi. Bu arada Dolandırıcılık olayıyla ilgili tahkikat devam ederken İstanbul Adalet Sarayı'ndaki Polis Merkezi'ne Mısır uyruklu Sameh Soliman Mohamed Aly Aboaka geldi ve şüpheli Hassan Chanin'in kendisini de dolandırdığını bildirdi. Polis şikâyetçiye teşhis işlemi yaptırdıktan sonra şüpheli hakkındaki dosyaya bu şikayeti de ekledi.



Şüpheli, bugün savcı karşısına çıkacak.