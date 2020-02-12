Son dakika: Başkan Erdoğan'ın beklenen konuşması başladı! İşte Erdoğan'ın son dakika açıklamaları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün ajanslara düşen son dakika açıklamalarında "Rejim saldırılarının karşılığını aldı. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı ama bu yetmez. Bundan sonra atacağımız adımları yarın ilan edeceğim" dediği AK Parti Grup Toplantısı başladı. Çok önemli açıklamalar yapan Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından canlı yayın ve öne çıkanlar SABAH.com.tr'de...

İşte Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamaları;

"Sizler hasretle muhabbetle selamlıyorum. Grup toplantımızın hayırlı olmasını rabbimden niyaz ediyorum.

İDLİB'TE 14 ŞEHİT 45 YARALIMIZ OLDU

Önceki gün rejim güçlerinin ateşi sonucu İdlib'te şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet yaralılara şifalar diliyorum. Bugüne kadar İdlib'te şehti sayısı 14'ü yaralı sayısı 45'i buldu. Terör örgütleri İnsanlık dışı eylemleriyle kana susamışlıklarını gösteriyorlar.

Sürekli sivil halka saldırıyor, kan döküyor katliam yapıyorlar. Söze gelince insan haklarını, kadınları, çocukları ağızlarından düşürmeyenler bu saldırılar sonrasında derin bir sessizliğe bürünmüş durumdalar.

İdlib'te rejim ve Ruslar ile birlikte yine onlarla birlikte hareket eden çoğu saldırının teröristleri değil doğrudan sivil halkı hedef aldığının altını çizmek istiyorum. Amaç sivilleri ülkemiz sınırlarına hareketlenmeye zorlayarak alan açmaktır.

Bize verilen sözlerin tutulmadığı, anlaşmalara uyulmadığı gibi bu saldırılar doğrudan Türkiye'yi hedef almaya başladı. Madem durum bu öyleyse biz de lafa değil sahadaki duruma bakarak hareket edeceğiz.

Artık kimsenin bağnazlığına, satılmışlığına, başı bozukluğuna göz yumacak değiliz. Şubat sonuna kadar Rejimi Soçi sınırlarının ötesine atmakta kararlıyız. Havada bunu yaptık. Karada da bunu gerçekleştireceğiz. Gözlem noktalarımıza en küçük bir zarar gelmesi durumunda hiçbir sınıra bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağımızı ilan ediyorum.

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İDLİB'TE NELER OLMUŞTU?

İdlib'te Esad rejimi tarafından gözlem kulelerimize gerçekleştirilen 2 alçak saldırının ilkinde 8, ikincisinde 5 kahraman askerimiz şehit düşmüştü. Bunun üzerine misliyle karşılık verilen Esad ordusu büyük kayıplar vermiş Başkan Erdoğan "Rejimi ciddi manada orada özellikle de İdlib'de misliyle belalarını buldular. Ama yetmez, daha devam edeceğiz. Çünkü bunlar bizim Mehmetlerimize saldırdıkça, bedelini çok ama çok ağır ödeyecekler. Ve atacağımız bu adımları da yarın kamuoyuyla paylaşacağım" demişti.