Son dakika: Devletin Elazığ depremi sonrası seferberliği sürüyor! 102 milyon TL gönderildi...

Devlet, Elazığ'daki depremden etkilenen bölgede vatandaşların mağduriyetini en kısa sürede gidermek için hummalı çalışma gerçekleştirdi.

Merkezi Sivrice ilçesi olan, 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin üzerinden 19 gün geçti. Elazığ'da 37, Malatya'da ise 4 kişinin hayatını kaybettiği depremin hemen ardından hızla bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE ve güvenlik görevlilerinin yoğun ve özverili kurtarma çalışmasıyla Elazığ'da enkaz altından 45 kişi çıkarıldı.

Depremde Elazığ'da bin 66, Malatya'da 481 kişi yaralandı. Biri Elazığ'da yoğun bakımda olmak üzere iki ilde 14 kişinin tedavisi sürüyor.

Depremin yaşandığı ilk andan bugüne kadar bölgede 4'ün üzerinde 25, toplamda 2 bin 386 artçı sarsıntı meydana geldi.

Depremin ardından başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ilgili bakanlar bölgeye hızla intikal ederek, gelişmelerle ilgili bilgi aldı, çalışmaların sevk ve idaresini sağladı.

DEPREMZEDELERİN MAĞDURİYETLERİ GİDERİLİYOR

İlk saatlerden itibaren bölgede bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, başta kurtarma çalışmaları olmak üzere yardım faaliyetleri, barınma sorunları gibi birçok konuda koordinasyonu sağlayarak, depremzedelerin mağduriyet yaşamasını önleyecek tedbirler aldı.

Depremin ikinci gününden itibaren Elazığ Valiliği önünde ve merkezde bulunan Kültürpark'ta Afet Koordinasyon Merkezi kuruldu. Kentte meydana gelen depremde çözüm ortağı olarak önemli hizmetleri ve yardımları bulunan sivil toplum kuruluşlarını koordine etmek ve ahenkli çalışma ortamı oluşturmak amacıyla "Elazığ Afet Gönüllüleri Birimi" oluşturuldu.

Vatandaşlara daha yakın, hızlı ve etkin hizmet sunmak amacıyla Elazığ merkezdeki 38 mahallede, 26 konteyner ve 2 çadırda olmak üzere 28 noktada oluşturulan "Afet Koordinasyon Merkezi İrtibat Ofisleri" ile vatandaşların konutlarının hasar durumları ve itiraz başvuruları, hak sahipliği işlemleri ve talep edilen yardımlar konusunda bilgilendirme ve koordinasyon sağlanarak, hızlı çözüm üreten birimler hayata geçirildi.

HASAR TESPİTİ TAMAMLANDI

Depremin ardından vatandaşların can güvenliğini sağlamak ve binaların hasar durumlarını ortaya çıkarmak amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca oluşturulan bin kişilik ekip, depremden etkilenen bölgeleri sokak sokak gezerek, hasar tespitini yaptı.

Bir taraftan hasar tespit bir taraftan enkaz kaldırma diğer yandan yeni yapılacak konutlara ilişkin proje çalışmalarını hızla yürüten Bakanlık, Elazığ ve Malatya'da hasar tespit çalışmasını tamamladı.

Elazığ'daki çalışmada 263 yıkık, 7 bin 698 ağır hasarlı, bin 540 orta hasarlı, 558 de acil yıkılacak bina tespit edildi. Toplamda yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı bina sayısı 8 bin 519, bağımsız bölüm sayısı 19 bin 821 olarak belirlendi. Elazığ'da 61 bin 152 binada, 202 bin bağımsız bölümün tespiti yapıldı. Diğer taraftan 201 binanın yıkım işlemleri tamamlandı. Hızlı şekilde diğer yıkım işlemleri de devam ettirilerek, yapım süreci başlatıldı.

Malatya'da 17 bin 346 binada 53 bin 141 bağımsız bölümün hasar tespiti yapıldı. Malatya'daki çalışmada, 343 yıkık, 3 bin 27 ağır, 516 orta, 3 bin 791 az hasarlı bina tespit edildi, 265 binanın acil yıktırılması gerektiği belirlendi.

80 BİN KİŞİYE KİRA YARDIMI

Bugüne kadar 45 bin 859'u Elazığ'da, 34 bin 958'i Malatya'da olmak üzere iki ilde 80 bin 817 aileye kira yardımı yapıldı.

YENİ EĞİTİM YERLERİ YAPILIYOR

Depremde, Elazığ merkez ve ilçelerinde 14'ü ağır, 23'ü orta hasarlı olmak üzere 37 okul zarar gördü. Bu okullarda eğitim gören 10 bin 291 öğrenci başka okullarla ilişkilendirildi. İkinci dönem eğitim öğretim planlaması yapılarak bütün okullar eğitim öğretime hazır hale getirildi. Elazığ'da hayırseverler tarafından 19 okulun yapılması planlandı.

Malatya'da da 14'ü ağır, 32'si orta hasarlı olmak üzere 46 okul zarar gördü. Kentte, hayırseverler tarafından 6 okul yapılması hedefleniyor.

102 MİLYON TL YARDIM

Depremzedeler için Cumhurbaşkanlığı, ilgili bakanlıklar ve AFAD tarafından Elazığ ve Malatya'ya şimdiye kadar 102 milyon lira nakdi yardım gönderildi.

AFAD Başkanlığı, depremden etkilenen 2 bin 732 kişiye, 22 milyon 250 bin lira kiracı ve ev sahibi yardımı yaptı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca, evi yıkılan ve eşyalarını alamayan, depremde zarar gören, hayatını kaydedenlerin yakınlarına ve enkazdan yaralı kurtulanlara 30 milyon 192 bin 500 lira yardım gerçekleştirildi.

Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da 28 bin 861 çadır, 66 bin 429 yatak, 134 bin 929 battaniye, 29 ton 500 kilogram kömür, 130 ton odun, bin 100 soba, 90 bin 820 gıda kolisi, 61 bin 200 alışveriş kartı, 47 bin 459 kıyafet, 4 bin 453 koli giyim, 91 bin 773 paket hijyen malzemesi ve bebek bezi dağıtıldı.

AFAD ve Türk Kızılay tarafından 179 milyon 962 bin 365 lira karşılığında ayni yardım, AFAD ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları tarafından 210 milyon 154 bin 865 lira nakdi yardım gerçekleştirildi.

Depremzedelere yardım amacıyla AFAD ve Türk Kızılay tarafından yürütülen kampanyalarda, 143 milyon 369 bin lira toplandı.

3 ÖĞÜN SICAK YEMEK

Elazığ şehir merkezinde 126 barınma alanı oluşturuldu. Bu alanlarda toplam 13 bin 566 vatandaş barınıyor. 3 bin 739 çadır kuruldu. Çadırların 2 bin 530'unda aileler kalıyor. Bunların dışında 19 bin 409 çadır bireysel dağıtıldı. Malatya'da ise 5 bin 948 çadırın bireysel dağıtımı yapıldı.

Elazığ'da Türk Kızılay, Diyanet İşleri Başkanlığı, belediye ve sivil toplum kuruluşları tarafından 130 noktada 56 bin 860 vatandaşa 3 öğün sıcak yemek veriliyor. İl merkezinde 300 çölyak hastası glütensiz yemek hizmeti alıyor.

Malatya'da Kızılay, Büyükşehir Belediyesi, sivil toplum kuruluşları tarafından 6 bin kişilik 3 öğün sıcak yemek hizmeti veriliyor.

27 Ocak'tan itibaren deprem nedeniyle zarar gören vatandaşlara Emniyet Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde Elazığ'da 300 bin, Malatya'da 60 bin paket kumanya dağıtıldı.

Milli Eğitim ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlıkları ve Diyanet İşleri Başkanlığınca, çok sayıda personelle 54 bin 507 kişiye psikososyal ve manevi destek sunuldu.

ÜRETİCİLERE DESTEK

Deprem dolaysıyla Elazığ'da 629 ahır ya yıkıldı ya da ağır hasar gördü. 206 küçükbaş ve büyükbaş hayvan telef oldu. Tarım ve Orman Bakanlığınca, hayvanlarını kaybeden üreticilere küçükbaş ve büyükbaş hayvan ile 116 ton 900 kilogram yem yardımı yapıldı, hayvanlar için 531 çadır kuruldu.

Malatya'da bin 165 ahır ya yıkıldı ya da ağır hasar aldı, 87 küçükbaş ve büyükbaş hayvan öldü. Üreticilere küçükbaş ve büyükbaş hayvan, 69 ton 900 kilogram yem yardımı yapıldı, hayvanlar için bin 117 çadır kuruldu.

KONTEYNER KENTLER OLUŞTURULDU

Deprem bölgesinde kalıcı konutlar yapılıncaya kadar vatandaşların geçici barınmasını sağlamak amacıyla Elazığ merkez ve Sivrice ilçesinde 3 bin 906, Malatya'nın Pütürge, Doğanyol, Battalgazi ve Kale ilçelerinde her biri 21 metrekare olan 700 konteyner kurulacak.

Konteyner kamp alanlarında ısıtma, ısıtıcılarla, sıcak su güneş enerji sistemiyle sağlanacak. Kamp alanlarında, mescit, basketbol sahası, öğrenciler için okuma salonları, millet kıraathanesi, çocuk oyun grupları, market, su deposu, sağlık, emniyet, idari yönetim birimleri olacak.

SAHRA HASTANELERİNDE HİZMET SÜRÜYOR

Depremin ardından ilgili bakanlıklara bağlı birçok ekip anında ve hızlı şekilde Elazığ ile Malatya'ya yönlendirildi. Gönderilen çok sayıda ekipten 200 teknik personel Elazığ'da görevini sürdürüyor. Elazığ merkezde 7, Gezin köyünde 1 olmak üzere 8 sahra hastanesinde vatandaşlara sağlık hizmeti veriliyor.

Elazığ'da UMKE bünyesinde 94, 112 Acil Servis'ten ise 83 personel ve 25 doktor olmak üzere 202 personel görev yapıyor.

Malatya'da da 160 teknik personel çalışmalarını sürdürüyor. Malatya'da 1 UMKE ekibi çalışmalarına devam ederken, Doğanyol ilçe merkezindeki sahra çadırında 5 personel sağlık hizmeti sunuyor.