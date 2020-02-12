Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: FETÖ'nün aranan 'Sakarya il abla yardımcısı' Sivas'ta yakalandı!

: 'nün aranan ' il abla yardımcısı' 'ta yakalandı!

haberi: /PDY soruşturması kapsamında örgütün ' il abla yardımcısı' 'ta yakalandı. kullanıcısı olduğu tespit edilen F.Ö hakkında İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliğince arama kararı çıkarılmıştı. F.Ö, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile İstihbarat şubesi ekiplerinin ortak operasyonu ile evinin önünde gözaltına alındı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 12.2.2020 11:40 ABONE OL
Son dakika: FETÖ'nün aranan 'Sakarya il abla yardımcısı' Sivas'ta yakalandı!

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "Sakarya il abla yardımcısı" olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan kadın Sivas'ta yakalandı.

FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan hakkında İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliğince arama kararı bulunan ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Sakarya il abla yardımcısı F.Ö'nün (28) Sivas'ta bulunduğunu belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile İstihbarat şubesi ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

F.Ö'nün saklandığı adresi tespit eden ekipler, şüpheliyi evin önünde gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: FETÖ'nün aranan 'Sakarya il abla yardımcısı' Sivas'ta yakalandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN