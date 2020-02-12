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! Zırhlıları taşıyan TIR'lar dönüyor!

: 'nin bölgesinde Esed Rejimi'nin saldırıları yoğunlaştı. 2 milyona yakın kişi göçe zorlanırken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gözlem noktalarına gerçekleşen hain saldırılarda 13 asker şehit oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, " Gözlem noktalarımıza en küçük bir zarar gelmesi durumunda hiçbir sınıra bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağımızı ilan ediyorum." diyerek talimatı verdi. Öte yandan sınıra çok sayıda sevkıyat yapılıyor. Sevkıyat için bölgeye giden TIR'lar dönüşe geçti.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 12.2.2020 12:43 ABONE OL
Son dakika! Zırhlıları taşıyan TIR'lar dönüyor!

Dün gece Suriye'nin İdlib kentine sınırı olan Hatay'ın Reyhanlı ilçesine zırhlı araç sevkiyatı yapan tırlar geri dönüşe geçti.

Rejim güçlerinin Türk noktalarına yönelik saldırılarından sonra sınır bölgesine sevkiyatlar hızlandı. Dün gece geç saatlerde zırhlı araç taşıyan tırlar Reyhanlı ilçesinden geçerek Suriye'nin İdlib kentinin kırsalına askeri geçişlerin sağlandığı Oğulpınar Sınır Karakoluna ulaştı. Taşıdıkları zırhlı araçları bölgeye ulaştıran zırhlı taşıyıcı araçlar konvoy halinde bölgeden ayrıldı.

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Son dakika! Zırhlıları taşıyan TIR'lar dönüyor!
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