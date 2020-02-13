Son dakika: İYİ Parti'den arka arkaya istifalar! İşte İYİ Parti kulislerini sarsan son dakika haberi

İYİ Parti'de bugün 2 istifa gerçekleşti. Gelen son dakika bilgisine göre Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, İyi Parti Kumluca Belediye Meclis Üyesi ve yine İYİ Parti Kumluca Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Toprakçı partilerinden istifa ettiklerini duyurdu. Çokal'ın açıklamaları sertti.

İşte İYİ Parti koridorlarını hareketlendiren son dakika gelişmesi ve açıklamalar;

"UZUN ZAMANDIR DEĞERSİZLEŞTİRİLİYORUZ"

İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal partisinden istifa ettiğini duyurdu. İstifasını sosyal medya hesabı üzerinden gece saat 02.00'de duyuran Tuba Vural Çokal, yol arkadaşları ve kendisinin uzun zamandır değersizleştirilmeye maruz kaldığını, Antalya'da kongre sürecine gidilirken, Antalya'nın iki büyük ilçe başkanın görevden alınmasının da bu durumun bir sonucu olduğu gibi, demokrasi vurgusu yapan bir partinin kendi kongre sürecinde adil ve eşit bir ortamı sağlayamadığının da bir göstergesi olduğunu söyledi.





Tuba Vural Çokal, sosyal medya üzerinden yaptığı son dakika açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

MİLLETE GÜVEN VERECEĞİMİZE İNANMIŞTIM

"İYİ Parti STK'larla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, GİK üyeliği görevlerimden, Kurucu İlçe Başkanı olarak göreve başladığım İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum. Bir siyasi parti için, millete güven vermenin ve iktidar hedefine doğru ilerlemenin öncelikli yolu, dile getirdiği genel ilkelerin uygulamadaki uygunluğunun görünürlüğüdür. Ben İYİ Parti'de bu görünürlüğün sağlanacağına, Türkiye'de yitip giden değerlerin bu parti ile aşılacağına ve ülkemiz için daha iyi bir gelecek olacağına inanarak bu yola çıkmıştım.

"KİŞİLER, HESAPLAR VE EGOLAR..."

Ancak bu süreçte gördüm ki, kişisel hesaplar ve egolar bu ilkelerin önünde bir engel olarak duruyor ve en yetkili makamlar dahi bu ilkelerin önündeki engelleri yönetemiyor. Ben İYİ Parti'nin bütün gönüllülerinin, emek verenlerinin değerli olduğuna inandım.

"BU PARTİ ÜLKEYE ÜMİT OLAMAZ"

Eğer emekler kişisel hırs ve egolara ezdirilir, değersizleştirilmeye çalışılırsa ve bu durum siyasi bir partide alışkanlık haline geldiyse ne yazık ki ülkeye ümit olamaz. Yol arkadaşlarım ve şahsım da uzun zamandır değersizleştirmeye ve tacizlere maruz kalmaktadır. Antalya'da kongre sürecine gidilirken, Antalya'nın iki büyük ilçe başkanının görevden alınması da bu durumun bir sonucu olduğu gibi, demokrasi vurgusu yapan bir partinin kendi kongre sürecinde adil ve eşit bir ortamı sağlayamadığının da bir göstergesidir.

BU GÖREVE DEVAM ETMEK SİYASİ RÜŞVET

Hal böyle iken, yol arkadaşlarımın, dava arkadaşlarımın birçoğu görevden alınırken, değersizleştirilirken, benim bu görevi sürdürmem siyasi rüşvet görüntüsü vermektedir. Antalya il başkanlığı en çalışkan ilçelerden ikisine yönelik uzun süreli bir itibarsızlaştırma ve tezvirat kampanyası yürütürken şahsımızı da hedef almıştır. Ekip arkadaşlarımız her türlü iftira karşısında sessizce ya istifa etmiş ya da hakaretleri görmezden gelmiştir. Ancak buna rağmen daimi surette hedef alınmışlardır. Türk milliyetçiliğini daha etkin kılmak ve Türklerin iktidar yürüyüşüne Meral Akşener'in önderliğinde ulaşmak adına çıktığımız bu yol beklentileri karşılayamamıştır. En önemlisi şahsımı Antalya seçmeni seçmiştir. Antalya dışından zorlama bir siyasetin Antalya'ya dayatıldığı bu siyasal durumun adı üzüm yemek değil bağcı dövmektir. Bağban olarak çekiliyor, dağdan gelenlerin önünü açıyoruz."

SON DAKİKA: İYİ PARTİ KUMLUCA'DA DA 2 İSTİFA VAR

Kumluca Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Toprakçı da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk milliyetçilerini iktidara taşımak adına çıktığımız İYİ Parti yolunda Türk milliyetçilerinin değersizleştirildiğini görmekteyiz. Meral Akşener'in en iyi oy potansiyeline sahip olduğu Antalya'yı Antalyalının yönetemeyeceğine olan inancı, atadığı kayyum görünümlü il başkanıyla ortadadır. Değerli arkadaşlarımızı zorlama bir başkanın ikbali uğruna değersizleştiren ve teşkilatlarda katliam yapan, önüne gelene küfredenin, hakaret edenin ve iftira atanın yönetim kademelerini işgal ettiği bu partide Türk milliyetçiliği yapamayacağımız anlaşıldığı için İYİ Parti üyeliğimizden istifamızı veriyoruz. Daha sonra kapsamlı olarak röportajımızı vereceğiz. En büyük sorumluluğumuz önce Türk milletine sonra Antalyalı hemşehrilerim ve Kumlucalı kardeşlerimedir. Tanrı Türk'ü korusun ve yüceltsin" ifadelerini kullandı.

İstifasını son dakika olarak ilan eden Toprakçı aynı zamanda Kumluca Meclis üyesi olarak da görev yapıyor...