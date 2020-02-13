Son dakika: İkinci tosuncuk Gürcistan'da yakalandı! 30 bin kişiyi dolandırmıştı...

İzmir'de "çok yatır, çok kazan" sloganıyla kurduğu şirket üzerinden yaklaşık 30 bin kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan şüpheli, Gürcistan'da gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre;, "saadet zinciri" yöntemiyle dolandırıcılık yapan Atakan A'nın Gürcistan'da olduğu bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, bu ülkedeki güvenlik güçleriyle irtibata geçti.

Atakan A'nın Batum'da bir evde saklandığının tespit edilmesi üzerine düzenlenen ortak operasyonda gözaltına alınan şüphelinin Türkiye'ye iade sürecinin başlatıldığı öğrenildi.

"Epitelyum internet reklamcılığı" olarak bilinen ve yüksek kâr payı vaadiyle Türkiye genelinde yaklaşık 30 bin vatandaştan 10 milyon liranın üzerinde parayı hesabına aktardıktan sonra yurt dışına kaçtığı tespit edilen Atakan A'nın, Türk makamlarının başvurusu üzerine bir süreden beri kırmızı bültenle arandığı öğrenildi.

Kamuoyunda "İkinci tosuncuk vakası" olarak bilinen olayda, "çok yatır çok kazan" sloganı ile kandırılan vatandaşlara belli bir ücret karşılığında "reklam paketi" satılıyor ve yüksek kâr vaadinde bulunuluyordu.