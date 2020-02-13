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zimmetten tutuklandı

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Giriş Tarihi: 13.2.2020 ABONE OL
Mansur Topçuoğlu zimmetten tutuklandı
Üç yıl önce kayyum atanan Haliç Üniversitesi'nin eski mütevelli heyeti başkanı Mansur Topçuoğlu, üniversite kaynaklarını haksız olarak kendine ait ya da bağlantılarının bulunduğu şahsi şirketlere aktardığı ve zimmetine para geçirdiği iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Topçuoğlu, kayyumun hukuksuz işlerine dair mahkemeden tedbir kararı aldığını ve üniversite yönetimini devralmak üzere iken kendisine kumpas kurulduğunu ileri sürdü. Topçuoğlu, iki kardeşi, baldızı ve üniversitenin avukatı ile birlikte tutuklandı.
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Mansur Topçuoğlu zimmetten tutuklandı
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