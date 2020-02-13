Son dakika: İdlib'deki Türk askerinin sözleri duygulandırdı: TARİH BİZİ ÇAĞIRIYOR

Esad Rejimi'nin saldırılarını artırdığı İdlib'e Türkiye'nin sevkiyatı sürüyor. Tarihin en büyük sevkiyatlarından biri gerçekleşirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Her yerde vururuz" diyerek geri adım atılmayacağını ifade etti. Başkan'ın sözlerinin ardından sevkiyat daha da hızlandı. A Haber, askerlerimizin konuşlandığı güvenli bölgeye gitti. Olası İdlib operasyonunda yer alacak askerler duygulandıran mesajlarını A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak aracılığı ile Türkiye'ye iletti.

TÜRKİYE'YE DUA ÇAĞRISI

Güvenlik nedeniyle konum ve isim bilgisi paylaşılmazken, askerlerin birçoğu kararlılığını anlattı. TSK'nın tüm teçhizata fazlasıyla sahip olduğu ve herhangi bi eksiklik yaşanmadığını söyleyen askerler, Türk halkından dua istedi. Türkiye'nin duasının operasyon için en önemli güç olduğu kaydedildi.

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"TARİH BİZİ ÇAĞIRIYOR"

Askerlerin birçoğu dua ve kararlılık vurgusu yaparken, bir askerin sözleri operasyonu özetler nitelikteydi. İdlib'de bulunmalarının anlamını bildiklerini ifade eden asker, "Elin gavuru, kafiri bu topraklara gelmiş. Bizi kimsenin çağırmasına gerek yok! Bizi tarih çağırıyor. Halkımız merak etmesin. Allah bizimle beraber. Artık devir değişti, kurtuluş, şahlanış zamanı. Allah tüm büyüklerimizden razı olsun. Dimdik duracağız, herkes şehadet şerbeti içmeye aday ve hazır" dedi. Askerin sözleri tüyleri diken diken etti.