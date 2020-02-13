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Son dakika: Terör örgütü ’ya darbe; 10 sığınak imha edildi

ve 'dan gelen son dakika bilgisine göre hainlerin inlerine girildi ve 10 noktada örgüte ağır darbe indirildi. Buna göre Diyarbakır ve Batman'da düzenlenen Kapan-6 Operasyonu kapsamında teröristlere ait 10 sığınak imha edildi. Operasyonlarda ayrıca 830 kilogram uyuşturucu da ele geçirildi. Yapılan baskınlarda hainler yığınaklarını kaçıramadan hepsine el konuldu. İşte bölücü örgüte vurulan ağır darbenin operasyon görüntüleri ve son dakika ayrıntıları;

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR Gündem
Giriş Tarihi: 13.2.2020 11:23 Güncelleme Tarihi: 13.2.2020 11:55 ABONE OL
Son dakika: Terör örgütü PKK’ya darbe; 10 sığınak imha edildi

ve 'da gerçekleştirilen Kapan operasyonunda teröristlere ait 10 kış barınağı imha edildi ve kanlı örgüte ağır darbe vuruldu. Buna göre iki ilde düzenlenen Kapan-6 Operasyonu'nda teröristlere ait 10 kış sığınağı kullanılamaz hale getirildi. Operasyonda, 830 kilogram esrar ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. İşte son dakika operasyonuna ilişkin tüm ayrıntılar ve o anlar;

VALİLİK AÇIKLADI

Diyarbakır Valiliğinden yapılan son dakika açıklamasında , Diyarbakır ve Batman İl Jandarma Komutanlıklarınca Lice ilçesi güneyi, Kulp ilçesi güneydoğusu ve Batman'ın Sason ilçesi batısı arasında kalan kırsal alan ile Zori Çayı bölgesinde 10 Şubat Pazartesi günü terör örgütüne yönelik icrasına başlanılan Kapan-6 müşterek operasyonunun başarıyla devam ettiği belirtildi.

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Son dakika: Terör örgütü PKK’ya darbe; 10 sığınak imha edildi
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