Son dakika: Terör örgütü PKK’ya darbe; 10 sığınak imha edildi

Batman ve Diyarbakır'da gerçekleştirilen Kapan operasyonunda teröristlere ait 10 kış barınağı imha edildi ve kanlı örgüte ağır darbe vuruldu. Buna göre iki ilde düzenlenen Kapan-6 Operasyonu'nda teröristlere ait 10 kış sığınağı kullanılamaz hale getirildi. Operasyonda, 830 kilogram esrar ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. İşte son dakika operasyonuna ilişkin tüm ayrıntılar ve o anlar;

VALİLİK AÇIKLADI

Diyarbakır Valiliğinden yapılan son dakika açıklamasında , Diyarbakır ve Batman İl Jandarma Komutanlıklarınca Lice ilçesi güneyi, Kulp ilçesi güneydoğusu ve Batman'ın Sason ilçesi batısı arasında kalan kırsal alan ile Zori Çayı bölgesinde 10 Şubat Pazartesi günü terör örgütüne yönelik icrasına başlanılan Kapan-6 müşterek operasyonunun başarıyla devam ettiği belirtildi.