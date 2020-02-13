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! Yer: ! Minibüs şoförü direksiyonda dakikalarca mesajlaştı...

haberi... 'nın Çankaya ilçesinde Yaşamkent-Kızılay hattında yolcu taşıyan minibüs şoförü, direksiyonda dakikalarca mesajlaştı. Şoför direksiyonu bilekleri ile yönlendirirken, araçta bulunan yolculardan biri bu anları saniye saniye görüntüledi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 13.2.2020 14:22 Güncelleme Tarihi: 13.2.2020 14:39 ABONE OL
Son dakika! Yer: Ankara! Minibüs şoförü direksiyonda dakikalarca mesajlaştı...

Ankara'da şehir içinde yolcu taşıyan minibüsün şoförü, seyir halindeyken direksiyon başında cep telefonunda mesajlaşırken görüntülendi.

Çankaya ilçesinde Yaşamkent-Kızılay hattında yolcu taşıyan minibüs şoförü, seyir halindeyken direksiyon başında cep telefonunda mesajlaştı. Minibüsteki yolcunun cep telefonuyla görüntülediği şoför, bilekleri ile direksiyonu tutarken, iki eline aldığı telefonda dakikalarca mesaj yazdı.

Trafikte seyir halindeyken kaza yapma riskine rağmen telefonu elinden bırakmayan şoför, görenlerin dikkatini çekti.

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Son dakika! Yer: Ankara! Minibüs şoförü direksiyonda dakikalarca mesajlaştı...
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