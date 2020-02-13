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soruşturmasında flaş gelişme! Şikayetçi olmadılar

İstanbul Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin soruşturma kapsamında, 4 kabin görevlisinin ifadesi alındı. Kabin görevlilerinin ifadelerinde, kaza nedeniyle bir şikayetlerinin olmadığını söyledikleri öğrenildi

AA Gündem
Giriş Tarihi: 13.2.2020 13:21 Güncelleme Tarihi: 13.2.2020 13:21 ABONE OL
Uçak kazası soruşturmasında flaş gelişme! Şikayetçi olmadılar

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Şubat'ta 177 yolcu ile 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında uçakta bulunan 4 kabin görevlisinin Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Yenişehir Polis Merkezi Amirliği ekiplerince ifadelerine başvuruldu.

Kabin görevlilerinin ifadelerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra uçağın pistten çıktığını ve kazanın meydana geldiğini anlattıkları, ancak kaza nedeniyle bir şikayetlerinin olmadığını söyledikleri öğrenildi.

Soruşturma kapsamında 8 Türk ile 5 yabancı yolcunun ifadelerinin henüz alınamadığı ve "mağdur-müşteki" sıfatıyla ifadesine başvurulan yolcuların bazılarının kaza nedeniyle şikayetçi olmadıkları bildirildi.

Savcılığın şüpheli kaptan pilot M.A. ile yardımcı pilot F.P'nin genel sağlık durumlarının ne olduğu ve ne zaman ifadelerinin alınabileceğine ilişkin tedavi gördükleri hastanelere yazı yazarak bilgi istediği kaydedildi.

Uçağın kara kutusunun incelenmesi amacıyla Kaza Kırım Ekibi ile ABD sivil havacılık otoritesinden gelen heyetin de dün itibarıyla Almanya'ya gittiği bilgisi edinildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan Pegasus uçağı ile ilgili son dakika gelişmesi

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Uçak kazası soruşturmasında flaş gelişme! Şikayetçi olmadılar
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