"Gizli Tanık" dosyaları kasada saklı tutulacak

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman imzasıyla yayınlanan "Genel Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönerge"de önemli bir değişikliğe yer verildi. Yönergenin, "Genel Esaslar" bölümünde "Gizli Tanık" Bürosunun kurulduğu belirtildi. Türkiye'de ilk kez Ankara'da kurulan "Gizli Tanık" Bürosunun çalışma esaslarına da yer verildi. Buna göre söz konusu büroda yürütülecek işlemler şöyle sıralandı:

"GİZLİ TANIK DOSYALARI KASADA MUHAFAZA EDİLECEK"

"5726 Sayılı Tanık Koruma Kanun'da belirtilen; Tanık koruma kararı verme, uzatma, değiştirme, kaldırma ile bunlara ilişkin talep ve kararların yerine getirilmesi, Yazı İşleri Müdürlüğü nezdinde bulundurulacak kasada her gizli tanığa ayrı bir dosya oluşturulması ve buna mahsus bir numara verilmesi, Karar ve diğer belgelerin muhafazası, Verilen tanık koruma kararlarının ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Tanık Koruma Şube Müdürlüğü'ne mühürlü kapalı zarf içerisinde gönderilmesi, Gizli tanıkların vermiş oldukları dilekçelerin ve kararların tebliğine ilişkin düzenlenen tebliğ tebellüğ belgelerinin ilgili gizli tanığa ait dosyaya eklenmesi, İşlemleri yerine getirir."

İŞLEMLER TEK NOKTADAN YÜRÜTÜLECEK

Söz konusu büroya ilişkin görevlendirmeye de son iş bölümünde yer verildi. Yapılan iş bölümüne göre, "Gizli Tanık" bürosundan sorumlu Ankara Cumhuriyet Başsavcı vekili Mustafa Başer olurken, Cumhuriyet Savcısı ise Murat Özcan oldu. Kurulan "Gizli Tanık" bürosuyla Ankara'daki terör, organize suç örgütü ve cinayet gibi soruşturmalarda "gizli tanık" olmak isteyenlerin işlemleri ve sonrasındaki işlemler bundan sonra tek noktadan yönetilmiş olacak. Daha önceki uygulamada "gizli tanık" işlemleri soruşturmaları yürüten savcılar tarafından ayrı ayrı yürütülüyordu.