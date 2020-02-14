Kılıçdaroğlu’nun iftirasına 500 bin liralık dava

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisini FETÖ'nün siyasi ayağı olmakla itham eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun 11 Şubat'ta partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada asılsız ve dayanaksız ithamlarda bulunduğu belirtilerek, "Davalının ileri sürdüğü hususların tamamı gerçek dışıdır. Daha önce çeşitli vesilelerle bu iddiaların haksız ve mesnetsiz olduğu vasat zekaya sahip bir kişinin anlayabileceği şekilde izah edilmiştir. Ancak aynı iddiaların tekrarlanmasından anlaşılacağı gibi davalı, gerçeklerle yüzleşmek yerine, inandığı yalanların konforunda yaşamayı sürdürmeyi tercih etmektedir. Gerçeklerin bu ölçüde çarpıtılması, yalanın bu kadar rahat ifade edilebilmesi, hakaret ve iftiranın bu denli olağanlaştırılması geçmişte örneklerini pek çok kez müşahade ettiğimiz bir FETÖ ahlakıdır. Bu ahlakın ana muhalefet partisi liderinde, şahsında tecessüm etmesi ülkemiz için büyük bir talihsizliktir" denildi.Kılıçdaroğlu'nun CHP-FETÖ işbirliğini örtmeye çalıştığı belirtilen dilekçede, "Davalının, Cumhurbaşkanımızı FETÖ ile ilişkilendirmeye yönelik bu açıklamalarını, suçluluk telaşıyla yapılmış artık gizlenmesi mümkün olmayan CHPFETÖ iş birliğini örtmeye ve dikkatleri dağıtmaya yönelik bir çaba olarak değerlendirmek gerekmektedir. FETÖ tabiri, 17-25 Aralık yargı darbesi girişiminden sonra yani anayasal düzeni cebir ve tehdit ile değiştirmeye yönelik girişiminden sonra kullanılmaya başlanmıştır. Davalı özellikle bu tarihten itibaren FETÖ ile iş birliğini gizleme dahi ihtiyacı duymadan artırarak sürdürmüş adeta siyasi bir partner olarak birlikte çalışmaya başlamıştır. Cumhurbaşkanımıza yönelik tüm söylemleri, FETÖ'nün söylemleriyle birebir örtüşmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızı vatana ihanetle itham etmek, kişilik haklarına ağır bir saldırının ötesinde açık bir kışkırtma ve provokasyondur" ifadeleri yer aldı.

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