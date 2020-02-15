“CHP’li başkan FETÖ’ye imamlık yaptı”

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FETÖ'nünBuca'da yaptığı toplantılarda imamlık yaptığını FETÖ üyeliği nedeniyle Urla Belediye Başkanlığı görevinden alınan Burak Oğuz, ilk kez hakim karşısına çıktı. İş yerini ilk açtığı zamanlar işlerinin kötü olduğunu ve çevre edinmek için FETÖ'nün sohbetlerine katıldığını ifade eden Oğuz, "Bana gösterdikleri saygıdan dolayı bazı kişiler 'hocam' diyorlardı" dedi. Oğuz, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyleyedi. Tanıklardan Ö.Ş. ise bir Urla Belediye Başkan adayının esnaf ziyareti yaptığı sırada Burak Oğuz'un babasının, "Benim oğlum FETÖ'cü. Urla için çok kötü olacak. Bir şeyler yapın" dediğini söyledi. Ö.Ş, Oğuz'un FETÖ'nün Buca'da yaptığı toplantılarda imamlık yaptığını ve Fethullah Gülen'in Yamanlar Koleji'nde bulunan yatak odasına geziler düzenlediğini iddia etti.