Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ankara'da gençlerle buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı , Ankara'da gençlerle buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı , Ankara'da gençlerle bir araya geldi. Bakan Albayrak, resmi Twitter hesabından TÜGVA tarafından düzenlenen ’nden kareler paylaştı.

Giriş Tarihi: 15.2.2020 15:01 Güncelleme Tarihi: 15.2.2020 15:17 ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ankara'da gençlerle buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ankara'da gençlerle bir araya geldi. Albayrak, buluşma sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen Genç Yönetici Okulu Zirvesi'nde, mezun olup hayata atılmaya hazırlanan kardeşlerimizle ülkemiz, ekonomimiz ve dünyadaki gelişmeler üzerine ufuk açıcı bir sohbet gerçekleştirdik." dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ankara'da gençlerle buluştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN