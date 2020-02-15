Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ankara'da gençlerle buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ankara'da gençlerle bir araya geldi. Albayrak, buluşma sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen Genç Yönetici Okulu Zirvesi'nde, mezun olup hayata atılmaya hazırlanan kardeşlerimizle ülkemiz, ekonomimiz ve dünyadaki gelişmeler üzerine ufuk açıcı bir sohbet gerçekleştirdik." dedi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen Genç Yönetici Okulu Zirvesi'nde, mezun olup hayata atılmaya hazırlanan kardeşlerimizle ülkemiz, ekonomimiz ve dünyadaki gelişmeler üzerine ufuk açıcı bir sohbet gerçekleştirdik. pic.twitter.com/xIipGxXZoA — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) February 15, 2020