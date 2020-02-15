Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > HDP Van Milletvekili hakkında soruşturma

Milletvekili hakkında soruşturma

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Van Milletvekili Murat Sarısaç hakkında soruşturma başlatıldı. Sarısaç'ın evinde PKK'lı bir teröristi sakladığı ortaya çıkmıştı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 15.2.2020 22:51 Güncelleme Tarihi: 15.2.2020 23:15 ABONE OL
HDP Van Milletvekili hakkında soruşturma

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP Milletvekili Murat Sarısaç hakkında, "terör örgütüne yardım ve yataklık, Terörle Mücadele Kanunu 6. maddesine aykırılık ve kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçlarından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

TERÖRİSTİ EVİNDE SAKLAMIŞTI!

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, terörist Y.D'nin örgüte eleman temin etmeye yönelik faaliyetlerde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçmişti.

Ekipler, yürüttükleri teknik takip sonucu, bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi olmaktan aranan Y.D'nin HDP Van Milletvekili Sarısaç'ın evinde kaldığını belirledi.

Fiziki takip için Sarısaç'ın evinin yakınında bekleyen polis ekipleri, evden çıkan Y.D. ile Murat Sarısaç'ın bindiği otomobili takibe aldı.

Polis, bir şoförün kullandığı aracı durdurarak terörist Y.D'yi gözaltına aldı.

Son dakika haberleri: İşte terör örgütü PKK'nın kirli yüzü: Polisin operasyonuyla önlendi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
HDP Van Milletvekili hakkında soruşturma
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN