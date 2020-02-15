İmamoğlu'ndan tiyatro oyuncusuna şantaj

CHP'nin demokrasi anlayışı yeniden gün yüzüne çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu kendisini eleştirenleri dava açmakla tehdit ederek yıldırma politikasını izlemeye başladı. İBB iştiraklerinden Medya A.Ş'yi temsil eden hukuk bürosu Polat&Polat, İBB Bşaknaı İmamoğlu'na eleştirilerde bulunan oyuncu Recep Terzi'ye bir ihtarname göndererek tehdit etti. Terzi'den metni bir video kaydına okuyup bunu Twitter hesabında sabitlemesini de şart koştu. oyuncu Recep Terzi'nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Medya A.Ş.'nin avukatlık bürosu Polat&Polat aracılığı ile gönderdiği ihtar ve şartnameyi sosyal medya hesabından paylaşması ile ortaya çıktı. Medya A.Ş. üzerinden oyuncuyu susturmaya çalışan İmamoğlu'nun ise skandal istekler ve şantajlarını sıralıyor. İşte söz konusu talepler ve şantajlar:

"Recep Bey iyi günler uzlaşmak için şartlar aşağıda mevcuttur. Bilginize. Uzlaşmacı Nevin."

Uzlaşmak için şartlarımız aşağıdaki gibidir:

*Bugüne kadar yaptığınız İBB ve Ekrem İmamoğlu ile ilgili tüm paylaşımlarını silecek.

*Bundan sonra İBB ve Ekrem İmamoğlu ile ilgili hiçbir şekilde paylaşım yapmayacak.

*Bizim hazırladığımız metni bir video ile saat 20.00'da okuyacak ve hiçbir zaman kaldırmayacak.

Videoda okunmasını istediğimiz metin aşağıdaki gibidir:

"Bugüne kadar ülkenin sürüklendiği kutuplaşma ortamına ne yazık ki ben de bir ölçüde katkı sağladım. Bu nedenle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında birçok kez haddini aşan hakaret içeren paylaşımlarım oldu. Ancak bundan sonra bu kutuplaşmanın bir parçası olmak istemiyorum ve yaptıklarımdan ötürü çok pişmanım. Bu nedenle Sayın Ekrem İmamoğlu'ndan içtenlikle özür dilerim. Pişmanlığımın bir göstergesi olarak İBB ve kendisi hakkındaki paylaşımlarımı siliyorum. Bundan sonra bu konularda kutuplaşmayı sürdürecek paylaşımlar yapmayacağım. Eğer bundan sonra bu tür bir paylaşımımı görürseniz lütfen bu söylediklerimi bana hatırlatın. Ülkemizde birbirinden farklı düşünen insanların birbirlerini düşmanlaştırıcı söylemde bulunan kişilere de bu yaptığımın aynısını yapmalarını samimiyle öneriyorum. Karmaşanın içerisinde bu tavrın ülkemize verdiği zararı görmek zor olsa da bu davranışımın bir toplumda bir başlangıç olmasını dilerim. Kamuoyunun bilgilerine ve Sayın Ekrem İmamoğlu'nun şahsına saygılarımla sunarım."

Skandallar silsilesi ise burada son bulmazken İmamoğlu'nun talimatıyla gönderilen mesajda "Bu metni okurken çekilen videoyu öncelikle bize göndermesini (İnfo@polat-polat.com) talep ediyoruz. Bizden onay alması durumunda sosyal medya hesaplarından bu videoyu yayınlaması gerekmektedir. Şartlara aykırı davranırsa her bir tweeti için ayrı ayrı 50'şer bin liralık tazminat davaları açacağız. Bunun da kendisine bildirilmesini rica ediyoruz" diyerek tehdit edildiği görüldü.





VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ

Ekrem İmamoğlu'nun şantajla susturmak istediği oyuncuya yönelik teklifleri sosyal medyada birçok kesim tarafından tepki çekti. Sosyal medyada olayın yayılmasının ardından vatandaşlar şu eleştirilerde bulundu:

Kölende olsun mu? Ayaklarını da yıkasın mı? İki tane eleştiriyi kaldıramayacaksan oynamayalım. E kendisini eleştirenin eleştirilerine tahammül edemeyip tehdit ve şantajla susturmaya çalışan Sayın İmamoğlu boynuz kulağı geçti.

Oldu olacak nüfusuna da geçirsin seni. Bir o kalmış.

Anlaşılan o ki, elinde kuvvet olsa kendine muhalif olan herkesi asar! Skandal, resmen skandal!

Ancak çok çok kibirli birinde böyle bir demokrasi, özgürlük ve insan hakları anlayışı olabilir.

Bu sadece bi belediye başkanıyken cüret ettiği şey. Düşünsenize bu zihniyetin iktidar olduğunu eleştireni astırır bu be.

Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Gün geçmiyor ki yeni bir vukuatı olmasın. Bu nedir ya? Bu yaptığı suçtur. Lütfen suç duyurusunda bulunun siz de avukatınızla. Önüne gelene küfür edecek ama sosyal medyada eleştirini mahkemeye verecek.

Tipik mafya yöntemleri bunlar: Tehdit, baskı, haraç alma.

Adam BasİT bir zorba zaten.

Yaprakların efendisi İBB'nin basİT başkanı EGO'yu eleştiren tweetleri rt yapmayacaksınız demeyi unutmuşlar.

Çok pardon ama oha diyorum başkada bir şey demiyorum zorbalığa bak.

CHP'li belediyeler milyondan aşağı çalmıyorlar. Bu niye bine takılmış? Kayak parası mı kalmamış?

Cumhurbaşkanına edilen hakaretler buna edilse demek ki, sınır dışı edecek milleti. Gerçi bas-it birinden bas-it hareket beklenir. Gayet doğal.

CHP dönemini hatırlattığı, yönetime gelirlerse neler yapabilecekleri hakkında küçük bir kesit sunduğu için aslında teşekkür bile edilmeli.