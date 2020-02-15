İsmail Hakkı Sarıcaoğlu ve Mevlüt Altıntaş'ın isimleri suikast timi listesinde çıktı

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin, iki yıl önce makamında trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu tarafından şehit edilmesine ilişkin soruşturma derinleşiyor. Rize'de 500 kişinin ifadesi alınan ve suikastta FETÖ izine rastlanmayan soruşturmanın seyri, İstanbul'da geçen ekim ayında 155'e gelen bir ihbarla değişti. Soruşturmayı derinleştiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Sarıcaoğlu'nun FETÖ mensubiyetini örgüt mensuplarınca sıkça kullanılan 'patates hat'lara ait HTS kayıtlarının incelenmesiyle tespit etti. Bunun üzerine hakkında gözaltı kararı verilen 5'i tutuklu 27 şüpheliden 20'si önceki gün gözaltına alındı. 20 şüphelinin ifadelerinin alınmasına da başlandığı öğrenildi.

ÖRGÜTÜN AKTİF ÜYESİ

Milliyet'in haberine göre;Kırıkkale Cezaevi'nde tutuklu bulunan cinayetin faili İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun FETÖ ile irtibatı Nevşehir Polis Meslek Okulu'nda başladı. Lise döneminde örgütün Trabzon ve Samsun'daki dershanelerine gidip evlerinde kalan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, polis olarak göreve başladığı İstanbul'da tamamen örgütün aktif üyeliğine geçti. Sarıcaoğlu'nun, İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi'nde akademisyen olarak görev yapan FETÖ mahrem imamı E.E. tarafından yönlendirilip görevlendirildiği tespit edildi. Sarıcaoğlu'nun, Rize'ye atanmasının ardından FETÖ'nün Cihan Medya çalışanı Abdülaziz L. ve mahrem imam polis Ali E. ile değişik tarihlerde bir araya gelip görüşmeler yaptığı belirlendi.

ELEBAŞINI RÜYADA GÖRMÜŞ

Sarıcaoğlu ile tutuklu bulunduğu cezaevinden arkadaşı O.Ü.'nün polis ve savcılığa verdiği bilgilerde, Sarıcaoğlu'nun şehit emniyet müdürü Verdi'yi "Arkadaşlarımıza zulmettiği için öldürdüm. Sebep tayin meselesi değildi" dediği yer aldı. İhbarcı O.Ü., Sarıcaoğlu'nun cezaevinde kendisine, yakalanıp itirafçı olan Rize FETÖ imamının "Birçok örgüt mensubunun ismini verirken, Allah'tan benim ismimi vermedi. Benim adımı verseydi etkin pişmanlığı yanacaktı" dediğini söylediği kaydedildi. Gizli tanık O.Ü.'nün, Sarıcaoğlu'nun cezaevinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i rüyasında gördüğünü ağlayarak anlattığını, terörist başının kendisine tebessüm ederek namaz kıldığını, kendisine 'Bu dünyada sen küfeni doldurdun' dediğini, bu rüya üzerine de şükür namazı kılacağını söylediğini ifade ettiği öğrenildi.

KARLOV'UN KATİLİNİ ÖVMÜŞ

Yine O.Ü.'nün anlattıklarına göre; Sarıcaoğlu, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastının faili FETÖ'cü polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş için "O insan ulu ve asil bir şehittir" dedi. FETÖ soruşturmaları kapsamında gizli tanık olan 'Garson' kod adlı gizli tanıktan elde edilen bir SD kartta bulunan isim listesinde ise Mevlüt Mert Altıntaş ile İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun adlarının yer aldığı öğrenildi. Sarıcaoğlu'nun, söz konusu listede ismi bulunan çoğu mahrem imamla farklı zamanlarda 'gaybubet evleri' olarak bilinen gizli adreslerde bulunduğu da ortak baz tespitiyle belirlendiği kaydedildi.

EŞİ 'KAKAO TALK' KULLANMIŞ

İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun, örgütün 'ablalar' yapılanması içerisinde yer aldığı belirlenen eşi Semihan Sarıcaoğlu'nun, örgütün mahrem imam vekili polis B.A. ile çok sayıda telefon kaydının bulunduğu ve yine örgüt mensupları tarafından kullanılan "kakao talk" programını kendi mail hesabına indirdiği de tespit edildi. İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun, bir dönem yanında kalıp örgütün Sakarya isimli dersanesine gittiği belirlenen ve FETÖ'den ihraç edildikten sonra mesleğe tekrar geri dönen ağabeyi doktor Mustafa Sarıcaoğlu'nun hemşire olan eşinin de FETÖ kapsamında görevinden ihraç edildiği, yeğeni E.Y.'nin ise askeri öğrenciyken FETÖ ve darbe soruşturması kapsamında ihraç edilip tutuklandığı belirlendi.