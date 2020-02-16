Usta gazeteciler okurlarıyla buluştu

SABAH gazetesi yazarları Yavuz Donat ve Şebnem Bursalı dün 7'nci kez düzenlenen Yeşilköy CNR Kitap Fuarı'ndaki imza gününde okurlarıyla bir araya geldi. Turkuvaz Kitap'tan çıkan "Off The Record" kitabını imzaladı. Organizasyonda kitapla ilgili konuşan Donat, Türk siyasetinin yazılı hafızasının zayıf olduğunu belirterek "Darbeler, müdahaleler, muhtıralar, o yazılı hafızayı yok etti. 1960 darbesinden sonra Demokrat Parti kapatıldı. Onun arşivi, tutanakları, belgeleri SEKA'dayeniden kağıt yapıldı. 1980 darbesinden sonra bütün siyasi partiler kapatıldı. Bütün arşivleri SEKA'da kağıt yapıldı. Kitaplar toplandı, yakıldı, yok edildi. Ben gazeteciliğe başladığım zaman İsmet İnönü başbakandı. Celal Bayar Kayseri Cezaevi'ndeydi. Bütün bunları bu kitapta gün ışığına çıkarmaya çalıştık. Yazdıklarım oldu yazmadıklarım oldu. Dünün başbakanı Süleyman Demirel Zincirbozan'a sürgüne gönderileceğini benden öğrendi. Dünün başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan 28 Şubat olacağını benden öğrendi. Pek çok olayın birinci elden tanığı olduğum için onları okuyucularımla paylaşmak istedim. Şebnem Hanım eksik olmasın onları derledi toparladı ve nur topu gibi bir çocuğumuz oldu" dedi.Bursalı ise "Gazeteci tarihe tanıklık eder. 25 saat söyleşi yaptık. Ve daha sonra bunları derledik topladık. Tabi o 25 saatte konuşulanların yarısını yazamadık. Kendisinin erken diyerek yazmadıkları vardı. Ama 2. kitabı yazacağız. 2. kitapta o yazılmayanları da yazacağız. 3 ay gibi bir sürede 7 baskı yapması yaklaşık 50 bine yakın kitabın satılması da kitabın gördüğü ilgi açısından hepimizi mutlu etti" diye konuştu.Yavuz Donat ve Şebnem Bursalı, Sultangazi Belediyesi Mimar Sinan Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında da "Dünden Bugüne Türkiye" adlı söyleşiye katıldı. Programda Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve eşi Tuba Dursun da yer aldı. Donat "Buraya geldiğimde modern, pırıl pırıl bir şehir gördüm. Yeni Türkiye eski Türkiye'den çok farklı. Gençler bilmez ama biz o yılları yaşayarak tecrübe ettik. Şimdi, özgürlüklere saygı duyulan bir Türkiye var" dedi. İkili konukların kitaplarını imzaladı. Program sonunda Dursun, Donat ve Bursalı'ya çiçek takdim edildi.

BUGÜN NELER OLDU