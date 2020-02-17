Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin skandal kararına sert tepki: Mansur Yavaş sözünü tutmadı

Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, ABB'nin Emek semtindeki otoparka ilişkin basın duyurusunun gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, belediyenin, "Vakıfla görüşmelerin sürdüğü, otoparka alternatif yer önerisinde bulunulduğu ve Büyükşehir Belediyesinin vakfa yönelik desteğinin süreceği" yönündeki beyanlarının hayal ürünü olduğu kaydedildi. "Sayın Mansur Yavaş seçim öncesi vakfımızı ziyaretinde bahse konu otoparkı ruhsatlandıracağı sözünü bizzat kendisi verdiği halde, bu sözlerini tutmamıştır." ifadelerine yer verildi.

Vakıf Başkanının siyasi tercihlerinin, belediye yetkilileri tarafından sorgulandığı ve şehitlerin davasının siyasi bir davaya çevrildiği iddia edilen açıklamada, vakfa yönelik üzeri örtülü tehditte bulunulduğu öne sürüldü.

"Şehit ailelerinin işlettiği otoparkı 100-150 personel ve birçok iş makinesiyle basmak densizliktir." ifadelerinin yer aldığı açıklamada, vakfın ihtiyaç sahibi öğrencilere burs, gazilerin ağırlanması, şehit yakınlarına yönelik maddi ve manevi desteklerin hız kesmeden süreceği vurgulandı.

ABB'DEN AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından TÜGŞAV'ın işlettiği Çankaya ilçesi Kırım Caddesi 96 numaradaki taşınmaz hakkında "Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gazilerin ve Şehit Ailelerinin İşletmesine El Koydu" haberlerinin ardından cumartesi günü açıklama yapılmıştı.

Söz konusu arsanın, yeşil alan olarak kullanılması için hibe edildiğine işaret edilerek, "Bu arsanın, TÜGŞAV Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfını Denetleme Gıda Tic. A.Ş. tarafından iş yeri açma ve çalışma yönetmeliğinin 6. maddesine aykırı olarak ruhsat alınmadan otopark olarak faaliyete geçirildiği tespit edilmiştir. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerinin park inşaatı çalışmaları devam eden ilgili alanın otopark olarak kullanılması mümkün görülmemektedir. Park inşaatı tamamlandıktan sonra halkımızın istifadesine sunulacaktır." açıklamasında bulunulmuştu.