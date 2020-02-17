Ayak oyunuyla tek adaylı kongre

CHP'ninNazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılan 37. Olağan İl Kongresi'ne "mükerrer imza" ve "tek aday" dayatması damga vurdu. Divan başkanlığını Hikmet Çetin'in yaptığı kongrede, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve genel merkezin desteklediği PM üyesi Ali Hikmet Akıllı ile eski gençlik kolları başkanı Ayhan Yalçınkaya adaylığını açıkladı. Divan Başkanı Çetin, Yalçınkaya'nın adaylığı için imza veren 69 delegeden 42'sinin mükerrer olduğu gerekçesiyle delegelerin ismini tek tek okuyarak aday tercihlerini yeniden belirtmelerini istedi. Bu arada genel merkezin baskı ve dayatmasıyla bazı delegelerin imzasını çekmesiyle Yalçınkaya adaylık için yeterli imzayı bulamadı. Kongrede delegeler ve divan başkanlığı arasında sert tartışmalar yaşandı. Delege üzerindeki baskı ve dayatmalar nedeniyle aday olamayan Yalçınkaya, yaptığı konuşmada delegeleri sakin olmaya çağırarak, "Delegenin iradesine güvenerek aday olduk. İnsanların nasıl bloke edildiğini, nelerle tehdit ve teşvik edildiğini biliyorum. İşaretle, iradeyle aday gösterilen insanlardan olmadık. Kimsenin eteğine yapışmadık" dedi. Bazı delegeler ise genel merkezin tek aday baskısını eleştirerek, "Tek adamlık bu işte" diye tepki gösterdi. Yalçınkaya ve kendisini destekleyen delegeler daha sonra salonu terk etti. Yaşanan sert tartışmalar ve mükerrer imza kavgasının ardından Ali Hikmet Akıllı'nın tek aday olduğu il kongresinde kurultay delegeleri de genel merkezin baskısıyla blok liste olarak belirlendi.

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