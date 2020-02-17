Emniyetin teknik takip aracını eşine kopya çektirmek için kullandı

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Ankara ve İstanbul'da devam eden FETÖ yöneticiliği, usulsüz dinleme, Dink suikastı, Ergenekon kumpası gibi davalardan firari Emniyet İstihbarat Dairesi eski Başkan Yardımcısı Coşgun Çakar'ın ele geçirilen dijital arşivinden soru hırsızlığının görüntüleri çıktı. İncelenen bir video kaydından Çakar'ın, 1999-2000 yıllarında yapılan açık ortaokul bütünleme sınavına giren firari eşi Gül Çakar için İstihbarat Dairesinin teknik takip ve izleme (obzervasyon) aracına kopya düzeneği kurduğu belirlendi. Kayıtlardan, sınava giren Gül Çakar'ın üzerindeki gizli kamera ile önündeki soru kitapçığı ve optik cevap formunu tarayarak görüntüyü dışarıda bekleyen izleme aracına aktardığı belirlendi. Aracın içinde bulunduğu değerlendirilen Coşgun Çakar ile bir başka şahsın da söz konusu soruların cevaplarını telsiz kulaklıkla sınavdaki Gül Çakar'a bildirerek kopya çekmesini sağladıkları belirlendi. Soruşturma dosyasına konulan biri 14 dakika 28 saniye, diğeri 7 saniyelik iki ayrı görüntü FETÖ sınav hırsızlığının tescillendiği ilk fiziki görüntü olarak kayıtlara geçti.