“Evet o uçak düşürüldü”

Isparta'da 30 Kasım 2007'de düşen uçakta hayatını kaybeden Prof. Dr. Engin Arık'ın eşi Prof. Dr. Metin Arık, "Ben de uçağın düşürüldüğünü düşünüyorum" dedi. Türkiye'de toryum, Türk Hızlandırıcı Projesi, Bilim Kenti ve CERN süreciyle ilgili önemli çalışmaları olan Prof. Dr. Engin Arık ile birlikte bazı akademisyenlerin de aralarında olduğu 7'si mürettebat 57 kişi düşen uçakta yaşamını yitirmişti. Prof. Dr. Saleh Sultansoy'un "Isparta uçağı yüzde 99 düşürüldü" iddiasıyla ilgili olarak, Prof. Dr. Metin Arık da benzer ifadeler kullandı. Prof. Dr. Arık, "Şuna inanıyorum; böyle bir şey mümkün. Birtakım güçler uçağı hiçbir iz bırakmadan düşürebiliyorlar. Engin, çok stratejik bir projede çalışıyordu. İlk başlarda uçağın düşürülmesiyle ilgili çok fazla bir şey düşünmedim ama gittikçe düşürüldüğünü daha ciddi bir şekilde düşünüyorum. Acım büyüktü. Ama bunların ortaya atılması içimi ferahlatıyor" dedi. Arık, "Engin, hızlandırıcı projesiyle ilgili çalışıyordu. Toryum da bunun bir parçasıydı. Hızlandırıcıyı yapabilseydik, Türkiye nükleer güç olacaktı. Bu uçak düşürülürek, Türkiye'nin uyanması engellendi. Türkiye çok vakit kaybetti" diye konuştu.