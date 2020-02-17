Otomobildeki cinayette flaş ayrıntı: 4 bin 800 lira için öldürülmüş!

İstanbul Sultangazi'de otomobilinin içinde başından vurularak öldürülen Şaban Ok cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüphelinin birlikte yaşadığı Gülşah'a 4 bin 800 lira borcu olduğu, borcu ödeyememesi üzerine de Gülşah'ın azmettirmesiyle şüpheli Arif Gül tarafından öldürüldüğü anlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Şaban Ok'un Okmeydanı'nda aile ikameti olduğu, daha önceden marangozluk yaparken bu işi bırakarak korsan taksi işi yapmaya başladığı, aynı zamanda şüpheli Gülşah Çubuker ile gayriresmi ilişki yaşadığı ifade edildi. Şüpheli Gülşah'ın eski eşinden ayrılmasından sonra 12 yıl kadar önce Şaban ile tanıştığı, birlikte ev tuttukları, son 2 yıldır da birlikte yaşadıkları, geçimini Şaban Ok'un sağladığı, ayrıca sosyal yardımlaşma vakfından yardım aldığı kaydedildi.

4 BİN 800 LİRA BORÇ ALDI

Şaban'ın araç almak için şüpheli Gülşah'a ait kredi kartlarından iki seferde toplam 4 bin 800 lira nakit para çektiği ve kendi ödemelerini yaptığı, şüpheli Gülşah'a aylık bin lira ödeyeceğini söylediği ancak ödeyemediği anlatıldı. Gülşah'ın maddi sıkıntıya girdiği, ikamet ettiği Sultangazi'den bir arkadaşı aracılığıyla şüpheli Arif Gül ile tanıştığı, Gül'ün de kızı ile nişanlanmak istediği, bu süre zarfında Arif'in Sultangazi'de kendisinin de daha önce bir süre çalıştığı iş yerine Şaban Ok'u korsan taksi olarak işe soktuğu belirtildi.

"ÖLÜMÜ HAKEDİYOR"

İddianamede, Gülşah'ın, Şaban ile aralarındaki kredi kartından nakit para çekme ve geri vermeme olayını Arif'e anlattığı, Arif'in de Şaban ile konuştuğu kaydedildi. Bu durumdan rahatsız olan Şaban ile Gülşah arasında tartışma yaşandığı, Gülşah'ın bu durum üzerine Arif'e ''Şaban beni üzüyor, paramı aldı vermiyor, git onunla konuş, paramın hepsini birden al, sana güveniyorum, sana bıçak falan çekerse vur, öldür, zaten ölümü hakediyor'' diyerek azmettirdiği belirtildi.

Bu durum üzerine şüpheli Arif'in bir tasarlama içerisine girerek Şaban ile birden çok görüşmek istediği ve olayın meydana geldiği sokakta bulunan kameraların önünden birden çok kez geçerek Şaban'ın yalnız olup olmadığını takip ettiği belirtildi.

BAŞINA BİR EL ATEŞ ETTİ

Şaban ile buluşmak için yaptıkları telefon görüşmesi ardından Arif'in 34 VL …. plakalı lüks aracı bir başka sokağa park ederek Şaban'ın oto kiralama iş yerinin bulunduğu apartman karşısında cami yanında park halinde bulunan 34 RE …. plakalı araca bindiği anlatıldı. Arif ile Şaban arasında Gülşah'ın kartından para çekilmesi konusunun konuşulduğu, bu sırada Arif'in yanında taşıdığı ruhsatsız tabancayla Şaban'ı kafasına bir el ateş ederek öldürdüğü belirtildi. Ardından kaçarak uzaklaştığı kaydedildi.

Maktulü işten dönen iki kişinin gördüğü, bunun üzerine olayın polise intikal ettirildiği ve şüphelinin tespit edilerek düzenlenen operasyonla yakalandığı anlatıldı. Şüpheli Arif Gül ifadesinde kendisini Gülşah Çubuker'in azmettirdiğini, suçu kendisinin işlediğini itiraf etti. Bu ifade üzerine şüpheli Gülşah'ın gözaltına alındığı, ifadesine başvurulan şüphelinin suçlamaları kabul etmediği ifade edildi.

Savcılık, şüpheli Arif Gül'ün olay yerine maktulden önce gelerek keşif yaptığı, aracını kaçabilecek şekilde uygun başka bir sokağa park ettiği, güvenlik kamerası olup olmadığına dair binalara baktığı kaydedildi.

AĞIR CEZADA YARGILANACAKLAR

İddianame kapsamında şüpheli Arif Gül hakkında 'Tasarlayarak Öldürme', 'Mala Zarar Verme', ve 'Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Taşıma' suçlarından, Gülşah Çubuker hakkında ise 'Tasarlayarak Öldürmeye Azmettirme' suçundan ceza talep edildi. Şüpheliler ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.