Philips ABD’ye Türkiye’yi dinlemek için yardım etmiş

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Hollandalı teknoloji deviPhilips'in,Türkiye'de şifreliiç görüşmeleri dinleyebilmesiiçinAmerika BirleşikDevletleri'ne yardımettiği iddiaedildi. Amerikan veAlman istihbaratlarınıntüm dünyayaşifreli iletişim cihazısatan Crypto AG'yisatın aldığının ortayaçıkmasınınardından Philips'ineski çalışanı kriptologCees Jansen,Türkiye'ye kırılmasıkolay şifrelemecihaz satıldığınısöyledi. Hollandabasınına konuşanJansen, ABD'liUlusal GüvenlikAjansı'nın (NSA)Philips'ten yardımaldığı süreci anlattı.Jansen, şifresini kırmayıkolaylaştırdıklarıcihazın Aroflexismindeki bir teleksolduğunu açıkladı.Türk hükümeti, kendi elçilikleri ile iletişim kurmak ve iç görüşmelerde kullanmak üzere cihazdan satın almak istedi. Jansen'e göre NSA ise cihazı, kırılması kolaylaştırılmış olarak Türklere satmak istedi. Almanya bu konuda iş birliğini reddetti. Bunun üzerine Amerikalılar, görüşmeleri Hollanda istihbaratı ve üretici firma Philips ile devam ettirdi. Jansen, "Benden Aroflex görünümlü ama aslında Beroflex olan bir cihaz üretmemi istediler" dedi.