Philips ABD’ye Türkiye’yi dinlemek için yardım etmiş

Hollandalı teknoloji devi
Philips'in,
Türkiye'de şifreli
iç görüşmeleri dinleyebilmesi
için
Amerika Birleşik
Devletleri'ne yardım
ettiği iddia
edildi. Amerikan ve
Alman istihbaratlarının
tüm dünyaya
şifreli iletişim cihazı
satan Crypto AG'yi
satın aldığının ortaya
çıkmasının
ardından Philips'in
eski çalışanı kriptolog
Cees Jansen,
Türkiye'ye kırılması
kolay şifreleme
cihaz satıldığını
söyledi. Hollanda
basınına konuşan
Jansen, ABD'li
Ulusal Güvenlik
Ajansı'nın (NSA)
Philips'ten yardım
aldığı süreci anlattı.
Jansen, şifresini kırmayı
kolaylaştırdıkları
cihazın Aroflex
ismindeki bir teleks
olduğunu açıkladı.
ALMANYA REDDETTİ
Türk hükümeti, kendi elçilikleri ile iletişim kurmak ve iç görüşmelerde kullanmak üzere cihazdan satın almak istedi. Jansen'e göre NSA ise cihazı, kırılması kolaylaştırılmış olarak Türklere satmak istedi. Almanya bu konuda iş birliğini reddetti. Bunun üzerine Amerikalılar, görüşmeleri Hollanda istihbaratı ve üretici firma Philips ile devam ettirdi. Jansen, "Benden Aroflex görünümlü ama aslında Beroflex olan bir cihaz üretmemi istediler" dedi.