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ABD’ye ’yi dinlemek için yardım etmiş

Giriş Tarihi: 17.2.2020 ABONE OL
Philips ABD’ye Türkiye’yi dinlemek için yardım etmiş
Hollandalı teknoloji devi Philips'in, Türkiye'de şifreli iç görüşmeleri dinleyebilmesi için Amerika Birleşik Devletleri'ne yardım ettiği iddia edildi. Amerikan ve Alman istihbaratlarının tüm dünyaya şifreli iletişim cihazı satan Crypto AG'yi satın aldığının ortaya çıkmasının ardından Philips'in eski çalışanı kriptolog Cees Jansen, Türkiye'ye kırılması kolay şifreleme cihaz satıldığını söyledi. Hollanda basınına konuşan Jansen, ABD'li Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) Philips'ten yardım aldığı süreci anlattı. Jansen, şifresini kırmayı kolaylaştırdıkları cihazın Aroflex ismindeki bir teleks olduğunu açıkladı.

ALMANYA REDDETTİ
Türk hükümeti, kendi elçilikleri ile iletişim kurmak ve iç görüşmelerde kullanmak üzere cihazdan satın almak istedi. Jansen'e göre NSA ise cihazı, kırılması kolaylaştırılmış olarak Türklere satmak istedi. Almanya bu konuda iş birliğini reddetti. Bunun üzerine Amerikalılar, görüşmeleri Hollanda istihbaratı ve üretici firma Philips ile devam ettirdi. Jansen, "Benden Aroflex görünümlü ama aslında Beroflex olan bir cihaz üretmemi istediler" dedi.
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Philips ABD’ye Türkiye’yi dinlemek için yardım etmiş
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