SON DAKİKA: Denizden yüzlerce kilogram mermi çıktı

İstanbul Emniyeti Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, Yenikapı Miting Alanı'nın yanında balıkçıların ağına yüzlerce kilo mermi takılması ile ilgili gelen ihbarla harekete geçti.

Edinilen bilgiye göre, Zeyport Liman İşletmeleri civarında Balıkçı Metin S. ve Ali K. balık avlamak için açıldı. Açılan balıkçılar avlanmak için ağ atmaları üzerine mermiler ağa takıldı. Metin S. ve Ali K. ağı çekerken normalin dışında olan ağırlık ile şaşırdılar. Ardından ağa takılan mermileri yangın tüpü sanarak Yenikapı balıkçı barınaklarına getirdiler.

SON DAKİKA:

"BALIK AĞINA MERMİ ÇEKİRDEKLERİ TAKILDI"

Avcılar ifadelerinde yangın tüpü sanılarak limana getirdikleri mermilerin ne olduğundan emin olamazken etraftaki birçok kişiye sorarak ağa takılanların mermi çekirdeği olduğunu anladıklarını söylediler. Ardından bir vatandaşın polisleri aramasıyla görevli memurlarca da incelenen mermilerin eski askeri mühimmat olduğu ortaya çıktı. Görevlilerin olay yerini hemen çevre güvenliğine almasıyla gerekli birimlere haber verildi.

BOMBA İMHAYA TESLİM EDİLDİ

Olay yerine bomba imha ekiplerinin gelmesiyle eski askeri mühimmatlar ekiplere teslim edildi. Balıkçıların sorgusunun ardından olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması veya el değiştirmesi' suçundan derinlemesine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında savcılık tarafından eski askeri mühimmatların imha talimatı verilmesiyle mühimmatlar imha edildi.