SON DAKİKA! İBB başkanının TÜRGEV yalanı müşavirinden döndü

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Cumhuriyet, Sözcü ve Birgün gazetelerinin İBB tarafından maliyeti 165 milyon lira olduğu iddia edilen 5 binanın Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'na (TÜRGEV) verildiğine yönelik iddiaları İBB Hukuk Müşavirliği tarafından son dakika notuyla yalanlandı.

TÜRGEV, İBB'DEN TAŞINMAZLARIN BELGESİNİ TALEP ETTİ

TÜRGEV Genel Müdürü Oktay Altındiş, 29 Ağustos 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak Yönetim Daire Başkanlığı'na başvuruda bulundu.

Altındiş, ulusal haber kanallarında ve basında bahse konu İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından maliyeti 165 milyon olan 5 bina ve bu binalardan inşaatı devam eden Beyoğlu ilçesi Örnektepe'de yer aldığı söylenen taşınmazların TÜRGEV'e verileceğine dair belgelerin kendilerine paylaşılmasını talep etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği, 25 Eylül 2019 tarihinde, TÜRGEV'in bilgi talebinin Genel Müdür Oktay Altındiş'in yetkili olduğuna dair belgenin eksik olduğunu öne sürdü ve bilgi talebine cevap vermedi.

SON DAKİKA:

İBB HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ BELGE SUNAMADI

İBB 1. Hukuk Müşaviri avukat Eren Sönmez ve avukat Cansu Erkut Albayrak tarafından 11 Ekim 2019 tarihinde TÜRGEV'e gönderilen yazıda; "Ulusal medya ve basında yer alan haberler soyut ve genel ifadeler ihtiva etmektedir" denildi.

İBB Hukuk Müşavirliği, 165 milyon liralık binaların TÜRGEV'e verildiği iddiasına ilişkin tapu bilgisi, adres yazı, yazışma, taahhüt veya başvuruya ilişkin herhangi belge sunamadı.

TÜRGEV "O ZAMAN SÖZLEŞMEYİ GÖSTERİN" DEDİ

TÜRGEV Genel Müdürü Oktay Altındiş, 2 Ekim 2019 tarihinde, İBB Hukuk Müşavirliği'ne yeniden başvuruda bulundu ve İBB tarafından TÜRGEV'e verildiği iddia edilen taşınmazlara ait kayıtlarda mevcut sözleşme veya benzeri belgelerin vakıf veya kamuoyuyla paylaşılmasını talep etti.

İBB: "İDDİALAR SOYUT VE GENEL İFADELER İHTİVA EDİYOR"

İBB Hukuk Müşavirliği'nin 11 Ekim 2019 tarihinde TÜRGEV'e gönderdiği yazıda Ortak Hizmet Protokolü daha önce tahsis edilen 4 yurt binasıyla ilgili bilgiler verdi, ulusal medya ve basında yer alan haberlerin "soyut ve genel ifadeler ihtiva etmektedir" ifadelerini kullandı. Yazıda; proje yada imalat aşamasında olup henüz geçici kabul yapılmayan taşınmazlara ilişkin çalışmaların müdürlükler nezlinde devam ettiği iddia edildi.

3. BAŞVURUDA DA TAPU BİLGİLERİ VE ADRES AÇIKLANAMADI

TÜRGEV Genel Müdürü Oktay Altındiş, iddia sahibi bizzat Belediye Başkanı olan İBB'ye 21 Ekim 2019 tarihinde İBB Hukuk Müşavirliği aracılığı ile yeniden başvuruda bulundu.

SABAH'ın edindiği son dakika bilgilerine göre Söz konusu yazıda; İBB Hukuk Müşavirliği'nde 165 milyon liralık binaların TÜRGEV'e verildiği iddiasına ilişkin herhangi bir tapu bilgisi, adres, belge, yazı, yazışma, taahhüt veya başvuruya ilişkin herhangi belgenin olup olmadığı soruldu. Yazıda; "İddia edilen, bahse konu olan binaların tapu bilgileri ve açık adresi nedir? İlgili binaların vakfımıza verilmişse hangi tarihte ve ne kadar süreliğine verilmiştir?" denildi.

İBB Hukuk Müşavirliği'nin 8 Kasım 2019 tarihli yazısında, TÜRGEV'in başvurusunun daha önce cevaplandırıldığı iddia edildi. İBB Hukuk Müşavirliği; İBB tarafından maliyeti 165 milyon TL olduğu iddia edilen 5 binanın TÜRGEV verildiğine yönelik bilgi ve belge sunamadı.

VE YALAN ÇÖKTÜ

TÜRGEV'E 165 MİLYON LİRALIK BİNA YAPILDIĞI İDDİASI YALANLANDI

Ekrem İmamoğlu, 27 Ağustos 2019 tarihinde yaptığı açıklamada, "Şu anda vakıflar adına iptal edilmiş 357 milyon liraya nokta koymuş durumdayız. Burada yemek adı altında bir vakfa 56 milyon lira verilmiş. 165 milyon liralık bir vakfa bina yapılıyor. Artık bu binalar onun bunun vakfına ait değil, İstanbulluya ait" iddiasında bulunmuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin TÜRGEV'e 165 milyon liralık bina yaptırdığı iddiaları Cumhuriyet ve Birgün tarafından manşetten verilmiş, İBB'nin hesaplarından 165 milyon liranın yeni inşaat için TÜRGEV'e verildiği iddia edilmişti.