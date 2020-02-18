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SON DAKİKA! 67 ilde dev operasyon! Tam 467 gözaltı kararı var

2009'da yapılan sınavındaki usulsüzlük ve hırsızlıklara yönelik sürdürülen soruşturmasında düğmeye basıldı ve tam 467 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi Dev operasyon 67 ilde eş zamanlı baskınlarla başladı. Gelişmeler anbean SABAH.com.tr'de

AA Gündem
Giriş Tarihi: 18.2.2020 09:30 Güncelleme Tarihi: 18.2.2020 09:39 ABONE OL
SON DAKİKA! 67 ilde dev operasyon! Tam 467 gözaltı kararı var

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik farklı alanlarda yürütülen soruşturmaların en önemlilerinden olan sınav hırsızlıklarına ilişkin bir son dakika gelişmesi yaşandı. Buna göre terör örgütünün emniyet yapılanması kapsamında Komiser yardımcılığına geçiş sınavında gerçekleştirdiği hırsızlıklara ilişkin Türkiye genelinde yürütülen soruşturmada Başsavcılık son dakika kararı ile düğmeye bastı ve operasyonu başlattı

SON DAKİKA
VE DÜĞMEYE BASILDI

2009 yılındaki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturmasında çok sayıda şüpheli için çok sayıda ilde gözaltı kararı verilerek operasyon başlatıldı.

TAM 467 ŞÜPHELİ VAR!

Son dakika talimatı verilen operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin tam 467 kişi olduğu belirtildi.

67 İLDE BASKIN VAR

Söz konusu şüphelilerin hakkında gözaltı kararı ile başlatılan operasyonun tam 67 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştiridildiği belirtildi.

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SON DAKİKA! 67 ilde dev operasyon! Tam 467 gözaltı kararı var
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