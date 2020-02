‘Annesizlik çok zor’ diyen Hatice’yi ağlatan ziyaret

Annesi boşandıktan sonra babasıyla birlikte yaşayan ve üç kardeşine bakmak zorunda kalan Hatice onlara hem annelik hem ablalık yapıyordu. 19 Kasım 2019'da Güzelevler Mahallesi'nde Hatice kardeşlerine kahvaltı hazırlarken 1. sınıfa giden 6 yaşındaki kardeşi Erol Bartan yolda oynadığı sırada kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kardeşinin kucaklayan talihsiz kızın, "Annesizlik böyle bir şey ben herkese söylüyorum annenizin kıymetini bilin ki böyle olmasın. Anneniz olsa böyle olmaz çünkü olsa sahip çıkar. Annem başkasıyla evlendi bizi bırakıp gitti" diye ağıtlar yakması herkesin yüreğini dağlamıştı.Kazadan sonra Hatice'nin 4. sınıf öğrencisi olduğu ancak kazada hayatını kaybeden kardeşi 1. sınıfa başladığı ve onun okuyabilmesi için okulu bıraktığı ortaya çıkmıştı. Hatice, kardeşi öldükten sonra tekrar okula başlayıp polis olmaya söz verdi. Bu durumu öğrenen Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da Hatice Bartan'ı makamında ağırlayıp ona çocuk polis kimliği verdi. Diğer polisler de Hatice'yi evinde ziyaret etti. Küçük kız, "Şu an polislerle beraber olduğum için çok sevinçliyim. Her zaman polis kıyafetim olsun istemiştim, polis abilere ve ablalara çok teşekkür ederim. Şu an bu hayalime kavuştum inşallah büyüyünce polislik hayalime de kavuşacağım. Benim hedefim büyüyüp polis olmak ve benim yaşımdaki kızlara yardım ederek onların acısına ortak olmak istiyorum" diyerek gözyaşı döktü.

